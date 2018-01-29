В "Геликон-опере" откроется артистическая комната "Дмитрий Хворостовский"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В московском театре "Геликон-опера" откроется артистическая "Дмитрий Хворостовский", торжественная церемония состоится 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Дмитрий Хворостовский был другом нашего театра и моим лично", — сказал РИА Новости художественный руководитель "Геликон-оперы" народный артист России Дмитрий Бертман.

"Мы вместе с ним работали над оперой Антона Рубинштейна "Демон", он пел в концерте, посвященном открытию нашего театра после реконструкции. Он специально прилетел в Москву в тот день 31 октября 2015 года, чтобы вместе с нами открыть новую страницу нашего театра. В память о выдающемся певце мы открываем артистическую его имени, ту самую, где он переодевался, гримировался. И в ней будет экспозиция, посвященная Хворостовскому, его фотографии, портреты. Эта артистическая №222 так и будет называться — "Дмитрий Хворостовский", — добавил худрук

По словам Бертмана, после реконструкции в "Геликон-опере" все гримерные комнаты посвящены выдающимся певцам, музыкантам, режиссерам, которые были связаны с театром. Есть артистическая Ирины Архиповой, Галины Вишневской, Ирины Масленниковой, Артура Эйзена, Людмилы Гурченко.

"Все они "живут" в нашем театре, и для нас это очень важно, — подчеркнул Бертман. — И зрители, которые приходят на экскурсию в "Геликон-оперу", могут познакомиться с этими артистическими, а теперь и увидеть артистическую Дмитрия Хворостовского".

Открытие артистической "Дмитрий Хворостовский" приурочена к третьей годовщине премьеры спектакля "Демон".