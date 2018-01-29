Назначена дата рассмотрения апелляции на решение о разводе Джигарханяна

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы 31 января рассмотрит апелляционную жалобу на решение о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

"Заседание состоится 31 января в 10.00", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, апелляцию в суд подали юристы Цымбалюк-Романовской.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Суд 27 ноября удовлетворил иск о разводе, а в начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". Парфенов добавил, что ей также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В свою очередь адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.