В Лондоне представят отрывок из балета "Нуреев"

ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости, Мария Табак. Мировая премьера балетного номера "Рыцарь света", посвященного художнику Николаю Рериху, состоится в рамках гала-вечера "Иконы русского балета" в Лондоне, также будет представлен фрагмент из нашумевшего балета Кирилла Серебренникова "Нуреев", рассказала РИА Новости организатор вечера, глава компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

"Вечер "Иконы русского балета" проходит в Лондоне уже тринадцать лет подряд. И мы стараемся представить в рамках вечера премьеры и молодые таланты, потому что, наверное, миссия культурных платформ, организаций и мероприятий – показывать и открывать что-то новое. С другой стороны, мы отдаем дань великим традициям русской балетной школы, ее репертуару", — сказала Балаклеец.

В этом году, отметила она, зрителей ждут несколько премьерных для Лондона номеров, а также мировая премьера "Рыцаря света", представленная платформой Theatrum Vitae. "Это произведение исполнит уникальная балетная семья – сестры Мария Саша и Надя Хан и братья Джулиан и Николас Маккеи. Они по происхождению американцы, но воспитаны на русских балетных традициях и русскими педагогами. Ну и, собственно, балет посвящен жизни нашего великого художника Николая Рериха. Мне кажется, такая премьера особенно знаменательна, показывает, насколько талантливы артисты в других странах и как они любят наши традиции, нашу культуру. Этот номер, думаю, будет одним из самых ярких впечатлений вечера", — убеждена Балаклеец.

Восходящая звезда Мариинского театра Илья Живой представит номер Flashback, рассказала она. В программе вечера также значатся фрагменты шедевров классического балетного репертуара: "Баядерки", "Лебединого озера", "Дон Кихота", "Спящей Красавицы" и "Золушки". "Несколько номеров будут посвящены 200-летию Мариуса Петипа, француза, ставшего таким русским, одним из основоположников русского балета", — добавила она.

Роли Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн в отрывке из балета Большого театра "Нуреев" исполнят Владислав Лантратов и Мария Александрова.

В гала-вечере, который состоится на сцене знаменитого театра Coliseum 25 февраля, примут участие, в том числе, Наталия Осипова, Артем Овчаренко, Екатерина Кондаурова, Екатерина Крысанова, артисты балета ведущих театров Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.