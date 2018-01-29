Фильм "Аритмия" получил Приз зрительских симпатий на фестивале в Триесте

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" получил Приз зрительских симпатий (Trieste Prize) за лучшую полнометражную картину в конкурсе на Международном кинофестивале в итальянском Триесте, сообщила в понедельник пресс-служба продюсера фильма — кинокомпании СТВ.

Trieste Prize является главным призом кинофестиваля, его денежный эквивалент составляет 5000 евро.

Фильм рассказывает историю талантливого, но пьющего врача Олега (Александр Куценко), который работает на скорой. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Пока Олег спасал других, жена (Ирина Горбачева) отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.

Фильм "Аритмия" завоевал Гран-при открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", призы за лучшую мужскую роль (Александр Яценко) на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах и Международном кинофестивале в Чикаго, приз "Золотой орел" за лучшую женскую роль (Ирина Горбачева), а также множество других российский и зарубежных призов.

Международный кинофестиваль в Триесте, приморском городе на северо-востоке Италии, проводится с 1989 года. В этом году фестиваль состоялся с 19 по 28 января.