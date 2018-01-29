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Культура

Солист The Rasmus рассказал о влиянии русских песен на творчество группы

14:1429.01.2018
(обновлено: 15:27 29.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛаури Юлёнен. Архивное фотоЛаури Юлёнен. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Солист финской группы The Rasmus Лаури Юлёнен рассказал, как русские мелодии повлияли на его творчество, и чем композиции с нового альбома отличаются от остальных хитов коллектива.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Финская группа весной 2018 года отправится в масштабный тур по России. Музыканты планируют за полтора месяца посетить 22 города, от Владивостока до Калининграда. По словам солиста Лаури Юлёнена, Россия каждый раз удивляет и вдохновляет музыкантов.

"Мои родители часто слушали песню "Миллион алых роз", когда я был ребенком. Кажется, на меня, на те мелодии, которые рождаются в моей голове, как-то это повлияло. У многих русских песен очень красивые мелодии. Я, конечно, не понимаю слов, но мне кажется, что российская музыка и наша перекликаются", — сказал Юлёнен на пресс-конференции.

Он добавил, что носит с собой маленькие фигурки Чебурашки и крокодила Гены из известного мультфильма.  Музыканты признались, что также их вдохновляют блюда русской кухни, особенно борщ. "Мы даже подумываем написать песню с таким названием. Это очень мощное слово, прекрасно ложится на нашу музыку!" — пошутил Юлёнен.

Музыканты рассказали, что многие города в российском туре они посетят впервые, хотя и раньше играли не только в Москве и Петербурге, но и других уголках страны, что позволило им завоевать популярность российских поклонников. "Россия огромная, настолько отличаются друг от друга регионы вашей страны, и в этом ее прелесть… Мы планируем путешествовать самолетами, поездами. Это большое приключение, — сказал солист коллектива Лаури Юлёнен.

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По словам исполнителя, на российских концертах The Rasmus будут играть как признанные хиты In the Shadows или Living in a World Without You, так и композиции с нового альбома Dark Matters, который вышел в октябре прошлого года. "В этом альбоме наш музыкальный стиль немного изменился, мы экспериментировали со звучанием. Мы пытаемся не повторяться, но кое-какие моменты остаются неизменными", — подчеркнул музыкант.  Он рассказал, что коллектив устраивает конкурс для тех групп, которые хотят выступить у них на разогреве. По словам Юлёнена, в начале карьеры многие именитые коллективы поддерживали их: так, The Rasmus выступали на разогреве у Metallica, The Garbage, HIM, что позволило им завоевать симпатии публики.

The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали в 2003 году после выхода альбома Dead Letters. Одна из самых известных их композиций — песня In the Shadows.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Иванов
маловато будет может для укрепления дружбы запишет альбом с нашими песнями
15:23
29.01.2018
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