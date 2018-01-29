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Культура

Глава "Союзмультфильма" возглавила Ассоциацию анимационного кино

13:4529.01.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПредседатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева. Архивное фотоПредседатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева стала председателем правления Ассоциации анимационного кино (ААК), сообщила пресс-служба "Союзмультфильма" в понедельник.

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот
© РИА Новости
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"Решение было принято в рамках очередного заседания правления ААК. На заседании также было принято решение о создании внутри правления ААК трех комитетов: по образованию, который возглавил Антон Гришин, международному продвижению под руководством Юрия Москвина и развитию авторской анимации, руководить которым будет Александр Герасимов", — говорится в сообщении.

"С момента своего прихода на "Союзмультфильм" Юлиана сразу же активно включилась в деятельность Ассоциации. Уверен, что новый статус Юлианы поможет еще более эффективно представлять интересы нашей отрасли на всех уровнях. Сегодня перед российской анимацией стоит множество задач, включая выработку профессиональных стандартов отрасли, расширение международного сотрудничества и выход на качественно новый уровень поддержки такого направления, как авторская анимация", — цитирует пресс-служба слова президента ААК, генерального продюсера группы компаний "Рики" Ильи Попова.

Попов подчеркнул, что ААК является "единственной в стране общественной организацией, способной действительно влиять на ситуацию в анимационной индустрии, и ААК стремится к объединению сильнейших профессионалов для достижения еще более внушительных результатов".

"Прошедший год был знаковым для всей анимационной отрасли России в целом и для "Союзмультфильма" в частности. Главным событием 2017 года можно смело назвать встречу продюсеров российских анимационных студий с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам этой встречи были приняты очень важные решения, необходимые для системного развития отрасли. ААК ждет много работы по дальнейшему развитию отрасли, консолидации усилий киностудий и Ассоциации для продвижения российской анимации на международной арене и созданию на базе "Союзмультфильма" анимационного технопарка – Дома российской анимации", – приводит пресс-служба слова Слащевой.

Александр Герасимов, занимавший пост председателя правления ААК ранее, отметил, что он приветствует приход на эту должность Юлианы Слащевой.

"Я уверен, что она наилучшим образом справится с обязанностями председателя правления ААК. Мне же ее избрание даст возможность сосредоточиться на деятельности по развитию и продвижению авторской анимации в России и за рубежом, разработке фестивального направления", — цитирует пресс-служба Герасимова.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мультипликационных студий. Справа - президент Ассоциации Анимационного Кино России Илья Попов. 31 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Герасимов подчеркнул, что он рад, что ААК переехала под крышу "Союзмультфильма", в новое здание киностудии, где в ближайшем будущем будет открыт анимационный технопарк, который станет домом для многих российских аниматоров.

"Думаю, что решения, принятые в прошлом и текущем годах, придадут импульс развитию отечественной мультипликации и позволят нам занять достойное место в мировой анимационной индустрии", — отметил Герасимов.

Ассоциация анимационного кино – единственная в России организация, которая объединяет практически все индустриальные анимационные студии страны. В состав ААК входят продюсерские и лицензионные компании, дистрибуторы, телеканалы, общественные организации, образовательные учреждения, работающие в сфере анимации – всего 46 организаций. Ассоциация представляет интересы анимационной отрасли на всех уровнях власти, организует коллективные стенды российской анимации на международных рынках, издает ежегодный каталог российской анимации. В правление Ассоциации анимационного кино входит 15 членов – представителей анимационной индустрии. ААК зарегистрирована министерством юстиции России 7 февраля 2012 года.

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