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Культура

"Невозвращенцы" сцены: артисты балета, сбежавшие из СССР

08:0028.01.2018
(обновлено: 08:01 28.01.2018)
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© AP Photo / G. Paul BurnettРудольф Нуреев и Михаил Барышников на пресс-конференции в Нью-ЙоркеРудольф Нуреев и Михаил Барышников на пресс-конференции в Нью-Йорке
© AP Photo / G. Paul Burnett

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Выдающий танцор, балетмейстер, актер, фотограф, коллекционер искусства и владелец известного ресторана "Русский самовар" Михаил Барышников 28 января отмечает 70-летие. В 1974 году, во время гастролей труппы Большого театра в Канаде, он принял решение не возвращаться в СССР. Как и для многих "невозвращенцев", для него это решение было непростым. Но главным аргументом за стала свобода творчества. РИА Новости вспоминает советских артистов балета, которые остались на Западе.

Рудольф Нуреев

© AFP 2018Рудольф Нуреев в Театре Елисейских Полей в Париже
© AFP 2018
Рудольф Нуреев в Театре Елисейских Полей в Париже

Свой знаменитый "прыжок в свободу" Рудольф Нуреев совершил во время парижских гастролей в 1961 году.  Побег означал для него, как и для всех "невозвращенцев" не только полный разрыв с родственниками, но и заочный приговор — Нуреев был осужден по статье "Измена родине" и приговорен в СССР к семи годам заключения.

В своих интервью он часто говорил о том, что жизнь на Западе дала ему прежде всего творческую свободу. Известно, что Нуреев был человеком непростым, со вздорным характером. Но в чем ему действительно никто не мог отказать, так это в невероятной преданности профессии и какой-то сверхчеловеческой работоспособности.

Рудольф Нуреев и Гилен Тесмар в балете Послеполуденный отдых фавна в Ле-Бурже
© AFP 2018 / Dominique Faget
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Рудольф Нуреев прославился не только как выдающийся танцор, но и как реформатор балета: именно благодаря ему во второй половине ХХ века стал развиваться мужской танец. Творческое наследие Нуреева огромно: он создал множество редакций классических постановок, долгие годы танцевал с Марго Фонтейн, позже руководил балетной труппой Парижской оперы. Будучи тяжело больным, попробовал себя в качестве дирижера.

Наталья Макарова

© AP PhotoНаталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке
© AP Photo
Наталья Макарова и Михаил Барышников в сцене из балета "Жизель" в Нью-Йорке

В 1970 году солистка Кировского театра Наталья Макарова попросила политического убежища во время гастролей труппы в Великобритании. Через месяц состоялось ее первое выступление в новом статусе, а партнером по сцене стал Рудольф Нуреев.

Артистка балетной труппы Большого театра Алена Ковалева на репетиции в балетном классе
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Макарова танцевала в American Ballet Theatre (Американский театр балета, которым сейчас, кстати, руководит Алексей Ратманский), была приглашенной звездой лондонского Королевского балета, выступала с труппами крупнейших мировых театров. Для нее ставил спектакли один из лучших хореографов ХХ века Ролан Пети. Помимо Нуреева, она выходила на сцену и с другими соотечественниками, оставшимися позже на Западе, — Михаилом Барышниковым и Александром Годуновым.
В конце 1980-х, благодаря усилиям бывших коллег, Наталья Макарова вернулась на сцену Кировского балета, исполнив несколько фрагментов из постановки Джона Кранко "Онегин". Сейчас живет в США.

Михаил Барышников

© AP Photo / Marty LederhandlerМихаил Барышников во время репетиции бродвейского спектакля "Метаморфозы"
© AP Photo / Marty Lederhandler
Михаил Барышников во время репетиции бродвейского спектакля "Метаморфозы"

Уроженец Риги, Михаил Барышников был выпускником Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Так же как и Нуреев, он окончил класс выдающегося преподавателя Александра Пушкина.

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Оставшись в 1974 году на Западе во время гастролей Большого театра в Канаде, Барышников сразу же получил приглашение в одну из лучших трупп мира — American Ballet Theatre (ABT). Позже его пригласил к себе танцевать Джордж Баланчин, а в 1988 году Барышников вернулся в ABT уже художественным руководителем.

Как танцор, он славился своим невероятным прыжком. Известно, что его творческие поиски никогда не ограничивались классическим репертуаром: Барышников активно занимался современным балетом, пробовал себя в качестве драматического актера на сцене и в кино (в его послужном списке есть номинация на "Оскар" и участие в популярном сериале "Секс в большом городе").

Александр Годунов

© AP Photo / Randy RasmussenАлександр Годунов
© AP Photo / Randy Rasmussen
Александр Годунов

Одноклассник Барышникова по Рижскому хореографическому училищу, артист Большого театра Александр Годунов остался в Америке во время гастролей в Нью-Йорке в 1979 году. Его супругу, балерину Людмилу Власову, которая также была в этой поездке, советские власти решили отправить обратно в Москву. События развивались драматично: американские представители самолет задержали, в итоге Власова вылетела на родину лишь три дня спустя. Воссоединиться пара так и не смогла, в 1982 году был оформлен их развод.

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Высокого роста, статный блондин и прекрасный танцор, Годунов неизменно привлекал внимание публики, танцуя в Большом, был желанным партнером для многих солисток. Однако в Америке его сценическая карьера не сложилась. Получив первоначально приглашение в тот же American Ballet Theatre, где танцевал и Барышников, позже он не смог продлить контракт с труппой. Злые языки поговаривали, что бывший одноклассник Барышников видел в Годунове серьезного конкурента и, пользуясь своим влиянием, помешал его карьере.

В 1985 году Годунов прекратил танцевать и начал сниматься в кино, сыграв несколько ролей второго плана. В 1995-м скончался в возрасте 45 лет.

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Культура
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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robot141262
Предатели своей Родины, никогда не будут счастливы на чужбине. Не важно, по какой профессии.
08:22
28.01.2018
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Alex Ander
И к чему они писать... Пущай США пишет...
09:19
28.01.2018
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