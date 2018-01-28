"Невозвращенцы" сцены: артисты балета, сбежавшие из СССР

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Выдающий танцор, балетмейстер, актер, фотограф, коллекционер искусства и владелец известного ресторана "Русский самовар" Михаил Барышников 28 января отмечает 70-летие. В 1974 году, во время гастролей труппы Большого театра в Канаде, он принял решение не возвращаться в СССР. Как и для многих "невозвращенцев", для него это решение было непростым. Но главным аргументом за стала свобода творчества. РИА Новости вспоминает советских артистов балета, которые остались на Западе.
Рудольф Нуреев
Свой знаменитый "прыжок в свободу" Рудольф Нуреев совершил во время парижских гастролей в 1961 году. Побег означал для него, как и для всех "невозвращенцев" не только полный разрыв с родственниками, но и заочный приговор — Нуреев был осужден по статье "Измена родине" и приговорен в СССР к семи годам заключения.
В своих интервью он часто говорил о том, что жизнь на Западе дала ему прежде всего творческую свободу. Известно, что Нуреев был человеком непростым, со вздорным характером. Но в чем ему действительно никто не мог отказать, так это в невероятной преданности профессии и какой-то сверхчеловеческой работоспособности.
Рудольф Нуреев прославился не только как выдающийся танцор, но и как реформатор балета: именно благодаря ему во второй половине ХХ века стал развиваться мужской танец. Творческое наследие Нуреева огромно: он создал множество редакций классических постановок, долгие годы танцевал с Марго Фонтейн, позже руководил балетной труппой Парижской оперы. Будучи тяжело больным, попробовал себя в качестве дирижера.
Наталья Макарова
В 1970 году солистка Кировского театра Наталья Макарова попросила политического убежища во время гастролей труппы в Великобритании. Через месяц состоялось ее первое выступление в новом статусе, а партнером по сцене стал Рудольф Нуреев.
Макарова танцевала в American Ballet Theatre (Американский театр балета, которым сейчас, кстати, руководит Алексей Ратманский), была приглашенной звездой лондонского Королевского балета, выступала с труппами крупнейших мировых театров. Для нее ставил спектакли один из лучших хореографов ХХ века Ролан Пети. Помимо Нуреева, она выходила на сцену и с другими соотечественниками, оставшимися позже на Западе, — Михаилом Барышниковым и Александром Годуновым.
В конце 1980-х, благодаря усилиям бывших коллег, Наталья Макарова вернулась на сцену Кировского балета, исполнив несколько фрагментов из постановки Джона Кранко "Онегин". Сейчас живет в США.
Михаил Барышников
Уроженец Риги, Михаил Барышников был выпускником Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). Так же как и Нуреев, он окончил класс выдающегося преподавателя Александра Пушкина.
Как танцор, он славился своим невероятным прыжком. Известно, что его творческие поиски никогда не ограничивались классическим репертуаром: Барышников активно занимался современным балетом, пробовал себя в качестве драматического актера на сцене и в кино (в его послужном списке есть номинация на "Оскар" и участие в популярном сериале "Секс в большом городе").
Александр Годунов
Одноклассник Барышникова по Рижскому хореографическому училищу, артист Большого театра Александр Годунов остался в Америке во время гастролей в Нью-Йорке в 1979 году. Его супругу, балерину Людмилу Власову, которая также была в этой поездке, советские власти решили отправить обратно в Москву. События развивались драматично: американские представители самолет задержали, в итоге Власова вылетела на родину лишь три дня спустя. Воссоединиться пара так и не смогла, в 1982 году был оформлен их развод.
Высокого роста, статный блондин и прекрасный танцор, Годунов неизменно привлекал внимание публики, танцуя в Большом, был желанным партнером для многих солисток. Однако в Америке его сценическая карьера не сложилась. Получив первоначально приглашение в тот же American Ballet Theatre, где танцевал и Барышников, позже он не смог продлить контракт с труппой. Злые языки поговаривали, что бывший одноклассник Барышников видел в Годунове серьезного конкурента и, пользуясь своим влиянием, помешал его карьере.
В 1985 году Годунов прекратил танцевать и начал сниматься в кино, сыграв несколько ролей второго плана. В 1995-м скончался в возрасте 45 лет.