Во Фландрии установят подлинность экспонируемых работ русских авангардистов

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Министерство культуры бельгийской Фландрии при поддержке мэрии и музея изящных искусств Гента объявили о создании экспертной комиссии для установления подлинности экспонируемых в городской галерее работ русских авангардистов, сообщила РИА Новости представитель администрации Гента Лиен Бракевель.

С октября 2017 года в городском музее изящных искусств проводится выставка картин русских авангардистов из собрания бельгийского коллекционера с российскими корнями Игоря Топоровского и его супруги Ольги.

В экспозиции представлены около 30 полотен, которые, как утверждает сам владелец коллекции, принадлежат кисти Малевича, Кандинского, Родченко, Татлина, Гончаровой и других мэтров авангардизма, художественного направления, возникшего на рубеже XIX и XX веков.

Сомнения экспертов



"Действительно, решение о создании экспертной комиссии принято", — сказала Бракевель.

Данному исключительному шагу предшествовало коллективное открытое письмо, которое направили 15 января в СМИ десять известных арт-дилеров, заявивших о своих сомнениях относительно подлинности картин из коллекции Топоровского.

"Определение того, какие работы должны быть выставлены в музее, не входит в компетенцию государственной власти. Однако, учитывая масштабность разгоревшейся дискуссии относительно подлинности коллекции Топоровского, представляется целесообразным быстро прояснить ситуацию. Экспертная комиссия представит несколько работ на техническую экспертизу. Я выделю необходимые для этого средства", — заявил в этой связи министр культуры Фландрии Свен Гац.

Все правила соблюдены



Музей изящных искусств Гента при организации выставки картин из коллекции Топоровского со своей стороны обеспечил строгое соблюдение всех связанных с этим требований. Поскольку владелец полотен сам предоставил их для показа, проведения технической экспертизы не требовалось.

Дирекция музея получила от Фонда Диелегема, принадлежащего Топоровскому, всю надлежащую справочную информацию об истории и подлинности каждой из отобранных для экспозиции картин. Фонд также представил два сертификата технической экспертизы полотен Кандинского и Экстер, проведенных во Франции.

Сам владелец коллекции, как сообщили РИА Новости в мэрии Гента, не высказал возражений против проведения лабораторной экспертизы предоставленных им полотен.

Связаться с Топоровским РИА Новости не удалось, но, согласно информации телерадиокомпании RTBF, в "неоправданных и жестоких" нападках в свой адрес он подозревает торговцев живописью, клиентами которых являются российские толстосумы.

Между тем, по словам британского эксперта по русскому искусству XX века Мэтью Боуна, "даже самый богатый олигарх в России, самый богатый человек в мире, не смог бы собрать такую коллекцию".

Откуда картины?

По данным газеты Libre Belgique, Топоровский эмигрировал в Бельгию вместе с коллекцией в 2006 году. В прошлом он входил в круг советников по вопросам международных отношений Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, отмечает издание.

Что касается коллекции, то, как пишет Libre Belgique, ее основу составили полотна, принадлежавшие прадеду и отцу Ольги Топоровской. Часть картин была куплена самим Игорем Топоровским. Газете он рассказал, что в период развала СССР приобретал полотна авангардистов, выставлявшиеся на продажу провинциальными музеями из своих запасников.