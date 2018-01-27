Бортко прокомментировал ситуацию вокруг фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Изменять порядок выдачи прокатных удостоверений из-за ситуации с фильмом "Смерть Сталина" не нужно, заявил в субботу РИА Новости зампред комитета Госдумы по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко.

Минкультуры РФ отозвало ранее выданное прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина" во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого из расписания картину убрали все кинотеатры, кроме "Пионера", в котором он был показан в четверг. Кроме того, ещё два сеанса состоялись в пятницу. Все билеты на них были проданы.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры было указано, что прокатное удостоверение на картину продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении. Позже в официальной группе кинотеатра на Facebook сообщили, что показы отменены, начиная с 27 января.

"Нет (не нужно менять законодательство или порядок выдачи прокатных удостоверений). Не надо делать из меня Суслова, Держиморду или кого-то ещё, кто у нас такими были. Просто есть вещи, которые детям показывать нельзя. Если какие-то люди хотят посмотреть этот фильм в интернете, я их к этому призываю", — сказал Бортко.

Он также подчеркнул, что отказаться от проката картины должна была сама компания, которая привезла его в Россию. "Такие вещи должны останавливаться на уровне тех, кто покупает фильм", — подчеркнул режиссёр.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны.

Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны". По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, рассказывая о предпросмотре фильма и его обсуждении, отметил, что никто из увидевших картину не высказался в ее поддержку. По его словам, участники просмотра сошлись во мнении, что фильм плох с профессиональной точки зрения и абсолютно лжив. Поляков подчеркнул, что и у жанра черной комедии есть свои грани, есть вещи, которые переступать нельзя.

Первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко, подписавшая письмо, заявила журналистам, что "Смерть Сталина" является элементом информационной войны и содержит "элементы нарушения законодательства". Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин согласился с мнением, что картина является частью информационной войны против России. Он полагает, что картина "совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны".

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская после отзыва прокатного удостоверения фильма заявила, что обсуждение "Смерти Сталина" показало защитникам свободы творчества ее пределы: она заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей.