Ардан прокомментировала скандал с запретом фильма "Смерть Сталина"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Тамара Ходова. Французская актриса и режиссер Фанни Ардан считает, что запрет картины "Смерть Сталина" приписывает ему небывалое значение.

Ардан приехала в Москву, чтобы представить свой фильм "Диван Сталина", который основан на одноименном романе Жан-Даниэля Бальтасса. Главную роль в картине исполнил Жерар Депардье.

"Вы прекрасно знаете, что юмору все подвластно. Мне кажется, запрещать фильм — это приписывать ему небывалое значение. Это как запретить клоуна в цирке, потому что он над всеми насмехается", — сказала Ардан.

В России фильм "Смерть Сталина" вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

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