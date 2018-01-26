МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Актёр и худрук театра Et Cetera Александр Калягин получил почетного "Золотого орла" "за вклад в российский кинематограф".

Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

"Говорить мало о таком уникальном человечище, как Александр Калягин, сложно… Все, что Вы делаете, доставляет нам радость соприкосновения с настоящим искусством", — сказала режиссер Светлана Дружинина, вручая актеру приз.

"Спасибо академикам, если бы у меня в руках был бокал шампанского, я поднял бы тост за тех, кто верит в тебя. Вера в актера, неожиданная вера, открывает такие ресурсы, которые подвластны неведомым силам", — поблагодарил Калягин.

"Золотой орёл" — национальная кинонаграда России, учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.