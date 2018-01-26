Ирина Горбачева получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лучшей актрисой 2017 года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стала Ирина Горбачева за роль в фильме "Аритмия" Бориса Хлебникова.

Церемония вручения премии проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

На звание "Лучшей актрисы в кино" в этом году претендовали Алиса Фрейндлих ("Большой), Марина Неелова ("Карп отмороженный").

"Золотой орёл" — национальная кинонаграда России. Учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент Академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.