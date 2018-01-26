Евгений Миронов получил "Золотого орла" за лучшую мужскую роль

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Актер Евгений Миронов получил премию "Золотой орел" за роль в фильме "Время первых".

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

На премию в этом году также номинировались Александр Яценко ("Аритмия"), Владимир Вдовиченков ("Салют 7").

"Золотой орёл" — национальная кинонаграда России. Учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент Академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.