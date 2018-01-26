Кинотеатр "Пионер" отменил показы фильма "Смерть Сталина" с 27 января

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Показы фильма "Смерть Сталина", который Минкультуры РФ сняло с проката, в кинотеатре "Пионер" отменены, начиная с 27 января, зрителям вернут деньги за приобретенные билеты, сообщается в официальной группе кинотеатра на Facebook.

"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут всем возвращены", — говорится в сообщении.

В кинотеатре уточнили, что по всем дополнительным вопросам необходимо обращаться в Министерство культуры РФ.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина" во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в "Пионере" он был показан в четверг. Кроме того, два сеанса фильма состоялись в пятницу. Все билеты на них были проданы.

Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина", может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" вызвала отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны.

Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссёр Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук. В письме фильм назван "пасквилем на историю нашей страны". По мнению авторов письма, картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, рассказывая о предпросмотре фильма и его обсуждении, отметил, что никто из увидевших картину не высказался в ее поддержку. По его словам, участники просмотра сошлись во мнении, что фильм плох с профессиональной точки зрения и абсолютно лжив. Поляков подчеркнул, что и у жанра черной комедии есть свои грани, есть вещи, которые переступать нельзя.

Первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко, подписавшая письмо, заявила журналистам, что "Смерть Сталина" является элементом информационной войны и содержит "элементы нарушения законодательства". Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин согласился с мнением, что картина является частью информационной войны против России. Он полагает, что картина "совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны".

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская после отзыва прокатного удостоверения фильма заявила, что обсуждение "Смерти Сталина" показало защитникам свободы творчества ее пределы: она заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей.