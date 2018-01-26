Мединский открыл церемонию вручения кинопремии "Золотой орел"

Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год Золотой Орел. 26 января 2018

Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2017 год Золотой Орел. 26 января 2018

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский, открывая церемонию вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" на киноконцерне "Мосфильм", заявил, что главный лауреат этого года — весь российский кинематограф.

Министр зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина и от себя лично добавил: "Я с вашего позволения не буду называть конкретных номинантов, которые мне больше всего нравятся, потому что если они победят – скажут, по указанию Минкультуры, а если проиграют — скажут, что министр ничего не понимает в кинематографе. Я считаю всех номинантов полноценными соавторами абсолютного рекорда российского кино 2017 года".

"Я хотел бы пожелать вам всем не останавливаться на достигнутом и ставить новые рекорды, потому что вы не просто достояние нашей страны, потому что то кино, которое вы делаете, на мой взгляд, оно гораздо выше среднего мирового уровня, потому что вы делаете его сердцем. И поэтому мы любим наше кино. Спасибо!" — добавил Мединский.

На церемонии присутствуют глава "Госфильмофонда" Вячеслав Тельнов, режиссеры Никита Михалков, Владимир Наумов, Алексей Учитель, Юрий Грымов, Владимир Хотиненко, Юрий Кара, актеры Сергей Маковецкий, Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Дарья Мороз, Гоша Куценко, модельер Валентин Юдашкин, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров и многие другие.

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Большой" Валерия Тодоровского, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Салют-7" Клима Шипенко.

Премия "Золотой орел" учреждена "Национальной академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов ("Бег", "Тегеран 43"). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Лучшим фильмом 2016 года стала картина "Рай" Андрея Кончаловского.