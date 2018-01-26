После показа "Смерти Сталина" в кинотеатр "Пионер" пришла полиция

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кинотеатр "Пионер" работает в штатном режиме, следующий сеанс картины "Смерть Сталина", которую Минкультуры сняло с проката, по расписанию запланирован на 21.50, передает корреспондент РИА Новости.

Кинотеатр "Пионер" продолжает работать в штатном режиме, следующий сеанс фильма "Смерть Сталина" значится в расписании на 21.50, все билеты на него распроданы. В здании обстановка спокойная.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в кинотеатр "Пионер" пришли сотрудники полиции. По словам очевидцев, опрошенных РИА Новости, полицейские действительно были в кинотеатре, но не сообщили о цели своего визита и не отвечали на вопросы о том, состоится ли показ вечером.

Сотрудники кинотеатра комментировать ситуацию отказались.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина" во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в "Пионере" он был показан в четверг. Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. В свою очередь в Минкультуры предупредили кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина" и возможном возбуждении дела об административном правонарушении.