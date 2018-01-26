В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Жены"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Посетители выставки "Жены", которая откроется в московском Музее русского импрессионизма 1 февраля, увидят уникальные полотна с изображениями супруг великих русских художников из собраний региональных музеев и частных коллекций, а также узнают интересные подробности их судеб в обширной образовательной программе, рассказала РИА Новости директор музея Юлия Петрова.

"Жены" объединят более 40 портретов возлюбленных великих русских художников, таких как Илья Репин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и многих других. Перед гостями выставки предстанет обширная галерея образов: изображения Ольги Трубниковой, верной спутницы Валентина Серова, которая посвятила себя семье и мужу, актрисы Надежды Комаровской, гражданской супруги Константина Коровина, или Надежды Забелы-Врубель, долгие годы служившей источником вдохновения для Михаила Врубеля.

По словам директора Музея русского импрессионизма Юлии Петровой, работа над проектом началась в начале прошлого года. За это время специалисты провели серьезную изыскательную и искусствоведческую работу, подготовив по-настоящему уникальную экспозицию.

"Традиционно, собирая временные выставки, мы очень многое привозим из регионов. Эти произведения москвичам обыкновенно не удается увидеть, поскольку, увы, внутренний туризм развит в нашей стране слабо. На эту выставку привезены полотна, собранные со всей России. Например, работа, присутствием которой на этой выставке я очень дорожу, — портрет супруги Михаила Нестерова. Мы привезли эту картину из Уфы, долго уговаривали уфимских коллег, поскольку они не хотели расставаться с ней на такой долгий срок… Особенно ценно для наших гостей, что здесь, в едином пространстве, окажутся вещи, чаще всего недоступные для москвичей", — рассказала Петрова.

По ее словам, каждый из портретов, представленных на выставке, интересен и с художественной, и с научной точки зрения, поскольку по ним можно проследить, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, и, вместе с тем, понять, как менялось положение женщины. "Практически про каждую из героинь нам удалось найти небанальную информацию. За каждой картиной — судьба, иначе не скажешь. Эти истории мы будем рассказывать на выставке. Мы также издали каталог, где тоже собрано много материалов — и сопроводительных фотографий, и архивных сведений", — пояснила собеседница агентства.

Петрова отметила, что экспозиция дополнена ароматическими ассоциациями: прежде, чем обратить свое внимание на картину, каждый посетитель сможет послушать аромат, который хранится под специальным клошем.

Специально к выставке Музей русского импрессионизма подготовит обширную образовательную программу — мастер-классы для взрослых и детей, творческий встречи, лекции, а также ряд мероприятий, приуроченных к праздникам — 14-му февраля и восьмому марта. "Тема выставки — "Жены" — буквально принуждает нас предложить гостям нечто интересное к этим праздникам. Ни для кого не секрет, что женщины являются основной музейной аудиторией, не только в России. Конечно, эту аудиторию необходимо уважить и сделать так, чтобы в праздник, как бы они относились к нему, получали в музее особенное внимание и отдельное удовольствие", — заключила директор музея.