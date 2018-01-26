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Культура

Выходные в Москве: выставка Махачевой, спектакль "Бердичев" и новый Ханеке

14:3426.01.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВиз зимней Москвы. Архивное фотоВиз зимней Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Выставка Таус Махачевой "Облако, зацепившееся за гору", спектакли "Бердичев" и "Сван", а также показы картины австрийца Михаэля Ханеке "Хэппи-энд" пройдут в Москве в последние выходные января.

Выставки

Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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В Третьяковской галерее открывается выставка портретов кисти Брюллова
В Московском музее современного искусства проходит персональная выставка Таус Махачевой "Облако, зацепившееся за гору". Экспозиция состоит из историй, связанных с современным Дагестаном. С историй начинаются все произведения российской художницы, и их рассказчиками выступают "носители языка": простые люди, бытовые вещи и предметы декоративно-прикладного искусства, природный ландшафт, традиции, семейные предания и институциональные архивы. Они полнятся, насыщаются подробностями и новыми сведениями, как облака, вдруг принимающие все более узнаваемую предметную форму. Через обращение к локальному контексту художница затрагивает темы сконструированности истории и культурного наследия, присутствия этнических и национальных штампов в глобальном мире, осмысления и реактуализации опыта прошлого, сталкивающегося с реалиями сегодняшнего дня.

В Третьяковской галерее открылась выставка, которая впервые познакомит московскую публику с восемью произведениями русского художника Карла Брюллова. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга, вошедшие в экспозицию, исполнены Брюлловым в различные периоды творчества. Они демонстрируют своеобразные типологические структуры портретного образа: парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный "портрет-прогулка", автопортреты.

Театры

Мемориальная доска Владимиру Васоцкому. Архивное фото
© Фото : Алексей Фокин
Театр "Содружество актеров Таганки" покажет спектакль к юбилею Высоцкого
В Московском академическим театре имени Маяковского покажут спектакль "Бердичев" по пьесе Фридриха Горенштейна, который в России известен, прежде всего, как автор сценариев к фильмам "Солярис" Андрея Тарковского и "Раба любви" Никиты Михалкова. "Бердичев" – сага о послевоенной жизни, охватывающей тридцать лет — с 1945 по 1975 год. В центре повествования – судьба двух сестёр, Рахили и Злоты, и их семьи.

"Это пьеса касается не только еврейской семьи, но и самого понятия семьи. Рахиль, основная героиня, портит жизнь дочери и очень сильно влияет на судьбу своих детей, да и всех окружающих. Но чем больше они стараются стать непохожими на родителей, тем, видимо, больше между ними появляется сходства. История рода – это почти всегда конфликт нового поколения и предыдущего. У Горенштейна он тоже есть. Но сквозь конфликты в этой семье проступает привязанность, любовь, которая глубоко скрыта, возникают очень странные, тонкие связи между людьми", — рассказывает режиссер спектакля Никита Кобелев.

В Центре имени Мейерхольда актеры Школы-студии МХАТ покажут спектакль "Сван" режиссера Юрия Квятковского. По сюжету, в ближайшем будущем Федеральная миграционная служба выносит решение о выдаче гражданства с помощью поэтического экзамена. Мигранты учатся стихосложению, чтобы впечатлить работниц ФМС. Одному из них это удается — в него влюбляется самая строгая из чиновниц.

Кино

Фанни Ардан. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Французский режиссер представит в Москве свой фильм "Диван Сталина"
На экраны российских кинотеатров вышла драма австрийского классика Михаэля Ханеке о французской буржуазной семье, которая погружена в свои семейные неурядицы и, кажется, настолько лишена чувств, что все, что происходит как внутри их дома, так и за его приделами, им абсолютно неинтересно.

Отсутствием эмпатии поражены все поколения семьи — от старика Жоржа, который настолько устал от жизни, что готов покончить с ней сам, до 13-летней Евы, готовой снимать попытки суицида дедушки на мобильный телефон. Примечательно, что действие картины разворачивается в городке Кале на севере Франции, который является одним из главных хабов для мигрантов в Европе, но буржуазию эти проблемы совсем не интересуют.

Также в "Пионере" можно посмотреть сатирическую комедию Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", у которого Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Режиссер сериалов "В гуще событий" и "Вице-президент", лауреат премии "Эмми" Ианнуччи представляет свою версию сложной политической ситуации в СССР после смерти вождя советского народа Иосифа Сталина. В жанре политической сатиры он описывает дни перед похоронами народного лидера, когда борьба за власть между приближенными Сталина. Главные роли в картине исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо. Ианнучи сочетает абсурдный юмор с нечеловеческой жестокостью.

Фильм вызвал отрицательную реакцию российского общества, даже не успев выйти на экраны. Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

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