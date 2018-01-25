В Нижнем Новгороде открыли Год 150-летия со дня рождения Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин в четверг дал старт году празднования 150-летия со дня рождения писателя Максима Горького, сообщила пресс-служба правительства региона.
Перед началом праздника в центре города разносчики газет эпохи 30-х годов XX века раздавали прохожим газету "Волжский Волгарь" (издание, в котором часто публиковались статьи Горького), где опубликована информация о событиях 2018 года, посвященных юбилею писателя.
В фойе театра драмы можно было ознакомиться с книжными выставками "Произведения, написанные Горьким в Нижнем Новгороде" и "Нижегородские издания, посвященные жизни и творчеству Горького".
"Горький — гордость и достояние Нижегородской области. Это писатель мирового уровня. Недаром ЮНЕСКО объявила юбилей Максима Горького одной из памятных дат в масштабах планеты", — сказал Никитин, чьи слова приводит пресс-служба.
Максим Горький на крыше здания редакции газеты "Известия"
Сегодня также состоялась презентация издания "Максим Горький. Собрание сочинений, написанных на родине", созданного силами ведущих ученых-горьковедов. После поздравлений гости торжества посмотрели спектакль "На дне" по пьесе писателя.
Алексей Максимович Пешков был сыном маляра. Отец умер, когда мальчику было всего три года - он заразился от Алексея холерой. С отчимом отношения не сложились, поэтому детство мальчик провел в доме деда по материнской линии, который был владельцем красильной мастерской. Пешков много времени проводил на улице, выполняя простую работу или собирая тряпье. Среднего образования будущий литератор не получил, до 30 лет писал с массой орфографических и пунктуационных ошибок, однако много читал и благодаря хорошей памяти мог с легкостью цитировать классиков.
С революционными идеями будущий писатель познакомился в Казани, куда приехал поступать в университет. В вуз Пешкова не взяли, однако с этого времени он стал вхож в марксистские кружки. В конце 80-х - начале 90-х годов он много путешествовал по стране и брался за любую работу: был весовщиком и железнодорожным мастером, рыболовом, сторожем, пекарем. Рассказы о своих странствиях по совету друга он начал записывать на бумаге. "Макар Чудра" стал его первым опубликованным произведением, подписанным псевдонимом "Максим Горький".
Сочинения Горького стали очень быстро популярны, "Очерки и рассказы" моментально распродавались. Параллельно с литературной деятельностью он участвовал в марксистских кружках, писал прокламации, призывавшие к борьбе с самодержавием. За это его даже арестовывали. В 1902 году Императорская Академия наук избрала Горького почетным академиком по разряду изящной словесности, однако это решение возмутило Николая II. Избрание было аннулировано правительством, поскольку новоизбранный академик "находился под надзором полиции". В 1905 году писатель вступил в РСДРП, тогда же познакомился с Лениным. В начале 1906 года Горький покинул Россию, где его начали преследовать за политическую деятельность.
За время эмиграции Горький побывал в Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии, Франции и Америке, где, по поручению Ленина, собирал средства для подготовки революции в России. Большую часть времени из-за туберкулеза Горький проводил в Италии. На Капри писатель увлекся идеями богостроителей Луначарского и Богданова, которые призывали использовать религию как социальный регулятор. В центре этого философского направления была идея обожествления прогресса, коллектива или общества в целом. Однако под влиянием Ленина, с которым Горький был в постоянной переписке, от идей богостроителей писатель вернулся к марксизму. После объявления всеобщей амнистии по случаю 300-летия дома Романовых в конце 1913 года Горький вернулся в Россию, где занялся изданием и редактированием большевистских газет и журналов.
Горький, мечтавший о "новых идеальных людях", не принял революцию и был поражен ее жестокостью. После октября 1917 года он стал задаваться вопросом, готов ли русский народ к свободе. В колонках, опубликованных в журнале "Новая жизнь" и позже изданных книгами "Несвоевременные мысли" и "Революция и культура", он резко осуждал погромы усадеб, уничтожение предметов искусства и книг. Кроме того, он критиковал методы большевиков и их отношение к старой интеллигенции. Горький часто обращался к Ленину, Троцкому и Дзержинскому с ходатайствами об осужденных, но после расстрела Гумилева стал задумываться об отъезде из страны. По настоянию Ленина, Горький покинул СССР 16 октября 1921 года, официально, чтобы лечиться за границей.
Писатель жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине и Праге, а с 1924 года - в Сорренто. В эмиграции Горький не раз выступал против политики, проводимой советскими властями. Его открытое письмо против суда в Москве над эсерами Ленин даже назвал "предательством" друга. Досталось от писателя и одной из основных движущих сил революции. В брошюре "О русском крестьянстве", вышедшей в 1922 году, Горький возложил ответственность за трагические события в России и "жестокость форм революции" на село с его "зоологическим инстинктом собственника". Именно крестьяне, по словам писателя, свели все революционные идеи гуманизма к примитивной рационализации, к упрощенной жестокости и деградации.
В марте 1928 года Горький в Италии отметил свой 60-летний юбилей. Однако масштабные торжества по этому поводу прошли и в Советском Союзе. Спустя два месяца по приглашению лично Сталина впервые за 7 лет Горький приехал в СССР. На площади перед Белорусским вокзалом его ждала многотысячная толпа, часть пути до дома писателя несли на руках.
Во время пребывания в СССР Горький много ездил по стране. Он был в Курске, Харькове, Крыму, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Ереване, Владикавказе, Царицыне, Самаре, Казане и Нижнем Новгороде. Однако везде писателя водили по заранее подготовленным местам. После этой поездки Горький вернулся в Италию, объяснив свой отъезд медицинскими предписаниями.
В 1929 году Горький во второй раз с момента эмиграции приехал в СССР. На теплоходе "Глеб Бокий", перевозившем заключенных, писатель в июне приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерки "Соловки". В октябре того же года Горький снова вернулся в Италию.
В 1931 году власти предоставили писателю для постоянного проживания в Москве особняк Рябушинского на Малой Никитской улице, а в 1933 году еще и дачу в Крыму. После этого Горького в Италию больше не выпускали.
В последние годы своей жизни главной работой писателя был роман "Жизнь Клима Самгина", в котором Горький попытался изобразить путь "революционера поневоле", "интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого места в жизни, где бы ему было удобно и материально и внутренне".
Писатель скончался на своей даче в Горках 18 июня 1936 года. Его тело, по решению Сталина, было кремировано, а прах помещен в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве. При этом вдове Горького, Екатерине Пешковой, власти отказали в захоронении части праха в могиле его сына Максима на Новодевичьем кладбище.
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К году празднования юбилея писателя готовится ряд мероприятий, в том числе создание музейно-туристического маршрута по городам, связанным с жизнью Горького. Запущен проект "Книги Горького на иностранных языках": в Литературный музей Нижнего Новгорода привозят книги писателя, переведенные на иностранные языки. Также в город приглашаются зарубежные преподаватели и студенты, которые читают произведения Горького, переведенные на их родной язык. Помимо этого, ведется реставрация памятных мест и музеев писателя.
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