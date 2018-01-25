В Нижнем Новгороде открыли Год 150-летия со дня рождения Горького

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин в четверг дал старт году празднования 150-летия со дня рождения писателя Максима Горького, сообщила пресс-служба правительства региона.

Перед началом праздника в центре города разносчики газет эпохи 30-х годов XX века раздавали прохожим газету "Волжский Волгарь" (издание, в котором часто публиковались статьи Горького), где опубликована информация о событиях 2018 года, посвященных юбилею писателя.

В фойе театра драмы можно было ознакомиться с книжными выставками "Произведения, написанные Горьким в Нижнем Новгороде" и "Нижегородские издания, посвященные жизни и творчеству Горького".

"Горький — гордость и достояние Нижегородской области. Это писатель мирового уровня. Недаром ЮНЕСКО объявила юбилей Максима Горького одной из памятных дат в масштабах планеты", — сказал Никитин, чьи слова приводит пресс-служба.

Сегодня также состоялась презентация издания "Максим Горький. Собрание сочинений, написанных на родине", созданного силами ведущих ученых-горьковедов. После поздравлений гости торжества посмотрели спектакль "На дне" по пьесе писателя.

К году празднования юбилея писателя готовится ряд мероприятий, в том числе создание музейно-туристического маршрута по городам, связанным с жизнью Горького. Запущен проект "Книги Горького на иностранных языках": в Литературный музей Нижнего Новгорода привозят книги писателя, переведенные на иностранные языки. Также в город приглашаются зарубежные преподаватели и студенты, которые читают произведения Горького, переведенные на их родной язык. Помимо этого, ведется реставрация памятных мест и музеев писателя.