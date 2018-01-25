В Петербурге открылась выставка о дружбе Шемякина и Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Выставка "История легенды. Шемякин. Высоцкий и русский Париж 1970-х" торжественно открылась в Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге, для широкого зрителя экспозиция откроется 26 января, сообщили в учреждении.

На выставке представлены 42 иллюстрации Михаила Шемякина к песням Владимира Высоцкого, а также редкие фотографии поэта, оригинальные пластинки, серия картин художника. Экспозиция, приуроченная к 80-летию Высоцкого и 75-летию Шемякина, рассказывает о дружбе и творческом диалоге художника и поэта и передает атмосферу Парижа 1970-х.

Тогда три волны русской эмиграции столкнулись в этом городе: доживали свой век белые офицеры и послевоенные беженцы, хлынула волна поэтов, художников и музыкантов. В это же время начали приезжать с гастролями и артисты из СССР. Михаил Шемякин в те годы занимался популяризацией русских художников-нонконформистов и поэтов, запрещенных в Союзе, и сохранением памяти о русской культуре в Париже, организовывал выставки, издавал книги, журналы, пластинки.

Вот на этом фоне развивалась дружба Шемякина и Высоцкого, которая переросла в сотворчество. Шемякин стал записывать песни Высоцкого и за шесть лет создал лучшие записи барда, а Высоцкий подтолкнул Шемякина к созданию памятника Петру I.

"Сорок две иллюстрации к песням Володи Высоцкого — это единый цикл, который я начал создавать в середине 1980-х (тогда были созданы первые восемь рисунков) и завершил в 2004-2010 годах. Число 42 выбрано неслучайно — это число лет, которые прожил Володя. Я познакомился с ним в 1972 году, вскоре после того, как он женился на Марине Влади и стал часто бывать в Париже", — рассказал Шемякин, чьи слова приводит его центр.

Помимо иллюстраций и эскизов к песням Высоцкого на выставке можно будет увидеть редкие фотографии поэта, снятые Шемякиным и знаменитым французским фотографом Патриком Бернаром в 1976 году, а также оригинальные пластинки с дарственной надписью и любимые работы Высоцкого из серии "Метафизические композиции" Шемякина.

На выставке представлены также серия работ "Чрево Парижа" и сделанные Шемякиным фотографии мясников Центрального парижского рынка, вдохновившие Высоцкого на создание стихотворения "Тушеноши". Кроме того, здесь можно увидеть серию картин "Карнавалы Санкт-Петербурга", оригинальные натюрморты Шемякина 1970-х годов.

В рамках выставки будет демонстрироваться уникальный фильм компании PBS о Высоцком, впервые экспонирующийся в России. Также будут представлены страницы альманаха третьей волны эмиграции "Аполлон", который был составлен и издан в Париже Шемякиным.

В экспозицию включены фотографии деятелей русского Парижа 1970-х из личной коллекции Шемякина: Александра Галича, Андрея Синявского, Булата Окуджавы. Выставка продлится до 18 марта.