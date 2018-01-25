В Петербурге открылась выставка о дружбе Шемякина и Высоцкого

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Выставка "История легенды. Шемякин. Высоцкий и русский Париж 1970-х" торжественно открылась в Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге, для широкого зрителя экспозиция откроется 26 января, сообщили в учреждении.
На выставке представлены 42 иллюстрации Михаила Шемякина к песням Владимира Высоцкого, а также редкие фотографии поэта, оригинальные пластинки, серия картин художника. Экспозиция, приуроченная к 80-летию Высоцкого и 75-летию Шемякина, рассказывает о дружбе и творческом диалоге художника и поэта и передает атмосферу Парижа 1970-х.
Тогда три волны русской эмиграции столкнулись в этом городе: доживали свой век белые офицеры и послевоенные беженцы, хлынула волна поэтов, художников и музыкантов. В это же время начали приезжать с гастролями и артисты из СССР. Михаил Шемякин в те годы занимался популяризацией русских художников-нонконформистов и поэтов, запрещенных в Союзе, и сохранением памяти о русской культуре в Париже, организовывал выставки, издавал книги, журналы, пластинки.
Вот на этом фоне развивалась дружба Шемякина и Высоцкого, которая переросла в сотворчество. Шемякин стал записывать песни Высоцкого и за шесть лет создал лучшие записи барда, а Высоцкий подтолкнул Шемякина к созданию памятника Петру I.
"Сорок две иллюстрации к песням Володи Высоцкого — это единый цикл, который я начал создавать в середине 1980-х (тогда были созданы первые восемь рисунков) и завершил в 2004-2010 годах. Число 42 выбрано неслучайно — это число лет, которые прожил Володя. Я познакомился с ним в 1972 году, вскоре после того, как он женился на Марине Влади и стал часто бывать в Париже", — рассказал Шемякин, чьи слова приводит его центр.
Помимо иллюстраций и эскизов к песням Высоцкого на выставке можно будет увидеть редкие фотографии поэта, снятые Шемякиным и знаменитым французским фотографом Патриком Бернаром в 1976 году, а также оригинальные пластинки с дарственной надписью и любимые работы Высоцкого из серии "Метафизические композиции" Шемякина.
На выставке представлены также серия работ "Чрево Парижа" и сделанные Шемякиным фотографии мясников Центрального парижского рынка, вдохновившие Высоцкого на создание стихотворения "Тушеноши". Кроме того, здесь можно увидеть серию картин "Карнавалы Санкт-Петербурга", оригинальные натюрморты Шемякина 1970-х годов.
В рамках выставки будет демонстрироваться уникальный фильм компании PBS о Высоцком, впервые экспонирующийся в России. Также будут представлены страницы альманаха третьей волны эмиграции "Аполлон", который был составлен и издан в Париже Шемякиным.
В экспозицию включены фотографии деятелей русского Парижа 1970-х из личной коллекции Шемякина: Александра Галича, Андрея Синявского, Булата Окуджавы. Выставка продлится до 18 марта.
Владимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.
Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.
По настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушел оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в Школу-студию МХАТ. После окончания училища молодой артист сменил несколько театров, а в 1964 году вошел в труппу только что организованного Театра на Таганке.
Начав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет" (на фото), участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.
В кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Вертикаль", "Интервенция" (на фото).
На главные роли Высоцкого стали приглашать в конце 60-х. Он сыграл Максима в "Коротких встречах", Брусенцова в "Служили два товарища", Рябого в "Хозяине тайги", фон Корена в "Плохом хорошем человеке", арапа в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и Дон Гуана в "Маленьких трагедиях". Особую популярност актеру принесла роль капитана Жеглова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (на фото).
Высоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади (на фото).
Первые песни Высоцкого появились в начале 1960-х годов. До 1965 года он их исполнял только в узком кругу друзей, однако, записанные на магнитофонные ленты, они быстро распространялись по стране.
В 1968 году вышла первая гибкая пластинка Высоцкого с песнями из кинофильма "Вертикаль", в 1973-1976 годах — четыре авторских миньона, в 1977 году во Франции были выпущены еще три его авторских диска.
В феврале 1978 года приказом министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, это было официальное признание Высоцкого "певцом-профессионалом".
Всего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов, он дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом.
Удивительно, но широчайшая известность текстов Высоцкого сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В первый и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого ("Из дорожного дневника") было опубликовано в 1975 году в литературном сборнике "День поэзии".
16 июля 1980 года в подмосковном Калининграде (ныне Королев) Высоцкий дал свой последний концерт, а два дня спустя в последний раз вышел на сцену театра на Таганке.
Высоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.
В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".