Лавров назвал свою любимую песню Высоцкого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал любимую песню у Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Глава МИД и раньше говорил, что Высоцкий – его любимый поэт, наряду с Сергеем Есениным и Александром Блоком.

25 января исполняется 80 лет со дня рождения Высоцкого. Он написал около 600 песен и снялся почти в 30 фильмах.

Несмотря на то, что Высоцкого не стало 38 лет назад, он остается одним из главных кумиров россиян. По итогам последнего опроса ВЦИОМ, артист занял в народном рейтинге вторую строчку после Юрия Гагарина.