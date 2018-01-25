Лавров назвал свою любимую песню Высоцкого

Владимир Высоцкий вот уже несколько десятков лет остается одним из главных кумиров россиян. Его песни вошли в культурный код страны, а игру на сцене разбирают на занятиях в театральных вузах. Став легендой при жизни, он не перестал ей быть и после смерти.
Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. Во время учебы в старших классах Владимир ходил в драмкружок, которым руководил артист МХАТа Владимир Богомолов.
По настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушел оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в Школу-студию МХАТ. После окончания училища молодой артист сменил несколько театров, а в 1964 году вошел в труппу только что организованного Театра на Таганке.
Начав с небольших ролей, Высоцкий за несколько лет стал ведущим актером Таганки. Он играл главные роли в спектаклях "Жизнь Галилея" и "Гамлет" (на фото), участвовал в постановках "Добрый человек из Сезуана", "Антимиры", "Павшие и живые", "Послушайте! ", "Пугачев", "Вишневый сад", "Преступление и наказание" и других.
В кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы", где сыграл студента Петю. В начале кинокарьеры актер снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "713-й просит посадку", "Грешница", "Наш дом", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Вертикаль", "Интервенция" (на фото).
На главные роли Высоцкого стали приглашать в конце 60-х. Он сыграл Максима в "Коротких встречах", Брусенцова в "Служили два товарища", Рябого в "Хозяине тайги", фон Корена в "Плохом хорошем человеке", арапа в "Сказе про то, как царь Петр арапа женил" и Дон Гуана в "Маленьких трагедиях". Особую популярност актеру принесла роль капитана Жеглова в телефильме "Место встречи изменить нельзя" (на фото).
Высоцкий был трижды женат. Его первой супругой стала Иза Жукова, с которой они вместе учились в школе-студии МХАТ. Со второй женой, Людмилой Абрамовой, актер познакомился на съемках фильма "713-й просит посадку". Она родила ему двоих сыновей - Аркадия и Никиту. Третьей и последней официальной супругой Высоцкого была французская актриса русского происхождения Марина Влади (на фото).
В феврале 1978 года приказом министра культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады, это было официальное признание Высоцкого "певцом-профессионалом".
Удивительно, но широчайшая известность текстов Высоцкого сопровождалась негласным запретом на их публикацию. В первый и в последний раз прижизненно в СССР стихотворение Высоцкого ("Из дорожного дневника") было опубликовано в 1975 году в литературном сборнике "День поэзии".
Высоцкий скончался в Москве 25 июля 1980 года. Официального сообщения о смерти не было — в это время проходила московская Олимпиада. Несмотря на это, в день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек.
В 1986 году Высоцкому было посмертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а год спустя присуждена Государственная премия СССР "за участие в телесериале "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен".
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