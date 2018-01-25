Умерла Людмила Сенчина

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончалась народная артистка России Людмила Сенчина. Об этом сообщил ее продюсер Владимир Андреев.

Она умерла в больнице после долгой болезни.

Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище в Петербурге. Как рассказал генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, где певица работала солисткой в молодости, траурная церемония может пройти в воскресенье: прощание состоится утром в театре, а отпевание — во Владимирском соборе.

По словам Шварцкопфа, голос Сенчиной был уникальным дарованием.

"Она была неповторима на эстраде, далека от гламурного мира, близка к публике, которая ее любила. В ней горел удивительно чистый свет", — сказал он.

О певице

Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявцы на Украине в 1950 году. Однако отец, как рассказывала певица, указал в паспорте другую дату — 1948 год.

В 1966 году она поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, которое окончила в 1970 году по специальности "солистка-вокалистка". Работала в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, была солисткой оркестра под управлением Анатолия Бадхена.

В 1970-е годы вместе с Федором Чеханковым вела популярную телевизионную музыкальную передачу "Артлото".

Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970). Она исполнила песню "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника. Это во многом определило сценический имидж и исполнительскую манеру певицы.

Основу репертуара Сенчиной составляли песни советских композиторов. В конце 1970-х — начале 1980-х годов она не раз становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

За карьеру артистка выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет.

"Золушка покинула нас"

Коллеги Сенчиной выразили соболезнования ее родным и близким. Они рассказали, какой запомнилась им певица.

Так, Лев Лещенко сказал, что Сенчина была удивительно ярким человеком, очень искренним и душевным. Певец отметил ее широкий творческий диапазон: она работала в оперетте, снималась в кино, озвучивала фильмы.

"Утрата очень большая, скорбь и печаль для всех ее родных. Единственным утешением будет то, что ее голос еще будет долго звучать в нашей памяти", — сказал Лещенко.

Как отметил Иосиф Кобзон, таких оригинальных певиц сейчас не увидишь на эстраде.

"Замечательная певица, которая подарила нам много красивых песен", — добавил он.

Певица Валентина Легкоступова рассказала, что ей Сенчина запомнилась как солнечный, радостный и позитивный человек.

"Вот и погас еще один лучик. Будем надеяться, что своим светом она будет продолжать нам светить с небес", — добавила она.

По ее словам, очень тяжело терять своих коллег, тем более таких искренних, таких открытых.

Человек безграничного таланта

Российские политики также выразили свои соболезнования семье артистки и рассказали о творчестве Сенчиной.

Так, министр культуры Владимир Мединский назвал ее душевно щедрой и обаятельной женщиной, которая дарила свой самобытный талант без остатка.

"Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни", — отметил он.

По его словам, Сенчина заряжала слушателей положительными эмоциями, восхищала преданностью сцене.

"Светлая память о ней сохранится в сердцах многочисленных поклонников ее яркого творчества", — добавил министр.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал кончину Сенчиной огромной потерей для миллионов слушателей.

По его словам, певица своим творчеством помогала преодолевать жизненные трудности, верить в лучшее.

"Людмилу Петровну Сенчину искренне любили не только за вокальное и артистическое мастерство, но и за особую, неподдельную душевность, с которой она исполняла песни, ставшие, благодаря ее дарованию, действительно народными", — отметил глава региона.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал Сенчину выдающейся ленинградской и петербургской исполнительницей.

"Мы искренне гордимся тем, что судьба тесно связала певицу с нашим городом. Выпускница музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, Людмила Петровна начинала свой творческий путь в Театре музыкальной комедии", — сказал Полтавченко.

По его словам, проникновенный голос Сенчиной трогал самые тонкие струны души

"Певица безграничного таланта, обаятельная женщина, главная Золушка советской и российской эстрады — такой ее знали и любили миллионы поклонников", — заключил губернатор города.