Рокер Джек Уайт запретил использовать смартфоны на своих концертах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Экс-фронтмен американской рок-группы White Stripes Джек Уайт запретил фанатам использовать смартфоны на его концертах, следует из опубликованного в издании NME заявления пресс-службы Уайта.
Перед входом на концертную площадку посетителям придется положить свои смартфоны в специальные мешочки стартапа Yondr, которые можно открыть только с помощью устройства, которое находится на выходе из зала. Таким образом, чтобы воспользоваться смартфоном, нужно покинуть зал.
Если же фанатам захочется посмотреть фото и видео после концерта, к их услугам официальный профиль музыканта в Instagram. "Копируйте фото и видео к себе на страницу сколько угодно и наслаждайтесь 100-процентным человеческим опытом без смартфона", — говорится в заявлении.
Тур Уайта в поддержку очередного сольного альбома начинается в апреле в США. Затем музыкант направится в Европу.
Ранее подобные меры на своих концертах ввели такие исполнители, как Алишия Киз, группы The Lumineers и Guns N" Roses.