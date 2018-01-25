Рокер Джек Уайт запретил использовать смартфоны на своих концертах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Экс-фронтмен американской рок-группы White Stripes Джек Уайт запретил фанатам использовать смартфоны на его концертах, следует из опубликованного в издании NME заявления пресс-службы Уайта.

"Мы думаем, что вы получите наслаждение, если вы ненадолго оторвете взгляд от своих гаджетов и почувствуете музыку и нашу общую любовь к ней ЛИЧНО. Любые устройства, записывающие фото, видео или аудио, запрещены на концертах", — говорится в заявлении.

Перед входом на концертную площадку посетителям придется положить свои смартфоны в специальные мешочки стартапа Yondr, которые можно открыть только с помощью устройства, которое находится на выходе из зала. Таким образом, чтобы воспользоваться смартфоном, нужно покинуть зал.

Если же фанатам захочется посмотреть фото и видео после концерта, к их услугам официальный профиль музыканта в Instagram. "Копируйте фото и видео к себе на страницу сколько угодно и наслаждайтесь 100-процентным человеческим опытом без смартфона", — говорится в заявлении.

Тур Уайта в поддержку очередного сольного альбома начинается в апреле в США. Затем музыкант направится в Европу.

Уайт еще в 2014 году высказывал недовольство тем, что зрители на концертах постоянно используют смартфоны. "Люди теперь и хлопать не могут, потому что у них в одной руке чертова штука для набора сообщений, а в другой руке, скорее всего, напиток!", — возмущался Уайт в интервью журналу Rolling Stone.

Ранее подобные меры на своих концертах ввели такие исполнители, как Алишия Киз, группы The Lumineers и Guns N" Roses.