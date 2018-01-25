Прокатчик "Смерти Сталина" сразу уведомил кинотеатры о решении Минкультуры

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кинокомпания "Вольга" сразу проинформировала кинотеатры о письме министерства культуры РФ об отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина", после того как получила его во второй половине дня в среду, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе дистрибьютора.

"Получив от министерства культуры во второй половине дня 24 января письмо по электронной почте с уведомлением об отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина", мы сразу проинформировали все кинотеатры о факте получения письма и его содержании", — сказали в пресс-службе компании дистрибьютора.

В то же время в пресс-службе кинотеатра "Пионер", единственном кинотеатре, где в расписании до сих пор присутствует картина "Смерть Сталина", рассказали РИА Новости, что действуют в соответствии с законом.

"Мы действуем в полном соответствии с законодательством, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать", — уточнили в пресс-службе.

Все билеты на восемь сеансов "Смерти Сталина" в "Пионере" с четверга по воскресенье уже раскуплены.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга".

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.