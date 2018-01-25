Прокатчик "Смерти Сталина" сразу уведомил кинотеатры о решении Минкультуры

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кинокомпания "Вольга" сразу проинформировала кинотеатры о письме министерства культуры РФ об отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина", после того как получила его во второй половине дня в среду, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе дистрибьютора.
В то же время в пресс-службе кинотеатра "Пионер", единственном кинотеатре, где в расписании до сих пор присутствует картина "Смерть Сталина", рассказали РИА Новости, что действуют в соответствии с законом.
"Мы действуем в полном соответствии с законодательством, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать", — уточнили в пресс-службе.
Все билеты на восемь сеансов "Смерти Сталина" в "Пионере" с четверга по воскресенье уже раскуплены.
Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга".
В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.
В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.
Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.