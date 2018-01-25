Глава Ленинградской области назвал кончину Сенчиной огромной потерей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Людмилы Сенчиной, назвав ее уход огромной потерей для миллионов слушателей, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Людмилу Петровну Сенчину искренне любили не только за вокальное и артистическое мастерство, но и за особую, неподдельную душевность, с которой она исполняла песни, ставшие, благодаря ее дарованию, действительно народными. Уход из жизни Людмилы Сенчиной – огромная потеря для миллионов слушателей, всех, кому она дарила тепло и радость своими песнями, помогала преодолевать жизненные трудности, верить в лучшее", — отметил губернатор.

От лица жителей Ленинградской области глава области выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким певицы, всем поклонникам ее исполнительского таланта.

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни. Широкую известность Людмиле Сенчиной принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.