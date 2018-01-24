Французский режиссер представит в Москве свой фильм "Диван Сталина"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Французский режиссер Фанни Ардан, которая в пятницу представит свой фильм "Диван Сталина" в московском кинотеатре "Пионер", с волнением ожидает реакции российской публики на эту картину.

Действие картины происходит в Советском Союзе начала 1950-х. Иосиф Сталин, которого сыграл Жерар Депардье, приезжает в свою тайную резиденцию, где также имеется мастерская для создания монумента в честь "отца народов". Работа над памятником поручена молодому скульптору Олегу Данилову. Ответственное задание тут же превращает его в объект пристального внимания сотрудников КГБ.

"Я всегда задавала себе вопрос, что подумает русская публика? Как это так — французская актриса решает снять фильм о Сталине?.. Мне очень интересно узнать, что мне скажут зрители после этого просмотра", — сказала Ардан на пресс-конференции в среду.

Режиссерская работа Ардан основана на одноименном романе Жан-Даниэля Бальтасса. По ее словам, это произведение дало ей полную свободу адаптации, и она готова к тому, что некоторые могут не согласиться с ее видением.

"Сталин — это метафора. Я видела за этой фигурой идеи абсолютной власти и настоящий вопрос фильма — чем становится человек перед лицом абсолютной власти? Все архивы открыты, можно узнать истину, относиться к ней по-разному", — пояснила режиссер.