Мединский направит гонорар за постановку его романа на благотворительность

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский принял решение отказаться от гонорара за постановку на сцене Малого театра пьесы по его роману "Стена" и направить его на благотворительные нужды, сообщает пресс-служба министерства культуры со ссылкой на слова министра.

Как сообщил руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин, театру предложили три инсценировки романа Мединского "Стена".

"Я передал в театр свой роман и пьесу и знаю, что в Малом всегда очень деликатно и бережно относятся к авторскому тексту. Несмотря на то что законодательство к этому не обязывает, принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении министерства культуры. Хотя подчеркну, закон позволяет заниматься творческой деятельностью. Но я очень щепетильно отношусь к таким вещам, и поэтому гонорар будет направлен на благотворительные нужды", — сказал Мединский.

По его словам, постановка является целиком и полностью инициативой театра, но для него большая честь, что его роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России.

"К сожалению, рабочий график не позволяет мне присутствовать на репетициях, однако постараюсь посетить генеральный прогон спектакля, и, возможно, премьеру", — заметил министр.

Как отмечает пресс-служба, роман "Стена" создавался в 2010-2011 годах. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тысяч экземпляров.