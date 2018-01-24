Члены Общественного совета назвали комедию "Смерть Сталина" несмешной

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Члены Общественного совета при Минкультуры РФ, посмотревшие фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", считают комедию не смешной, а пошлой и лживой, не имеющей художественной ценности, но допускают, что есть зрители, которым комедия может понравиться.

Ианнуччи рассказал, что посмотревшие фильм россияне, включая российскую прессу, назвали его смешным и правдивым.

"Если они ничего не соображают, можно только посочувствовать. Жанр черной комедии тоже имеет свои грани. Допустим, наш режиссер или американский снимает фильм об убийстве Кеннеди, но весь юмор в основном извлекает из испражнений самого убитого президента, его врагов и друзей. Я думаю, американцы пришли бы в ярость от такого, не потому, что это черная комедия, а потому, что есть вещи, которые нельзя переступать, иначе цивилизация превращается в варварскую пещерную орду. В фильме "Смерть Сталина" юмор в основном в этом. Может, кому-то и смешно, мне — нет, я не хочу над этим смеяться", — сказал глава общественного совета писатель Юрий Поляков.

Он отметил, что на просмотре Общественного совета при Минкультуры РФ ни один режиссер не сказал, что фильм имеет художественные достоинства, все сошлись на том, что он очень плох с профессиональной точки зрения и абсолютно лживый.

Член Общественного совета Павел Пожигайло также подчеркнул, что "обстановка на обсуждении фильма была абсолютно демократичной, но никто не высказался за фильм.

"Министр просил высказать альтернативное мнение, может быть, кому-то фильм понравился. Никакой атмосферы страха не было, но этого никто не сделал. Конечно, допустима и сатира, и черный юмор, и шутка, но шутка шутке рознь. Вопрос не в юморе, а в том, как это сделано, с чем этот юмор сочетается. Когда в течение часа более сотни людей убивают зверским способом, или когда Берия готовит маленькую девочку к насилию на фоне сомнительного юмора, все в целом выглядит пошло. Там есть смакование моментов, на которые нормальный человек смотреть не может", — сказал Пожигайло.

Он подчеркнул, что комедия должна была выйти в прокат накануне 75-летия Сталинградской битвы, и многие восприняли бы ее как оскорбление.

"Фильм показывали в Лондоне, там было много русских, возможно, фильм им понравился, потому что им не нравится очень многое, что происходит в России. Вчера у меня брал интервью корреспондент — англичанин с "Аль-Джазиры", он сказал мне, что не пошел смотреть фильм, потому что его отговорили родители, которые посмотрели, и фильм им жутко не понравился", — добавил Пожигайло.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.