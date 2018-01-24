СМИ сообщили о возможном завершении гастрольной деятельности Элтона Джона

Согласно изданию, семидесятилетний певец вынужден принять такое решение из-за состояния здоровья. Как отмечает газета, в прошлом году Джон провел несколько дней в реанимации из-за бактериальной инфекции, после чего ему пришлось отменить концерты.
В 2016 году британский певец отправился в мировое турне Wonderful Crazy Night Tour, в рамках которого в январе 2018 года провел концерт в Москве. Согласно сайту музыканта, в 2018 году запланировано проведение еще 29 концертов в США и Грузии. Даты последнего турне Джона пока не уточняются.
Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.
Настоящее имя Элтона Джона - Реджинальд Кеннет Дуайт. Он родился 25 марта 1947 года в лондонском пригороде Пиннер. На фото: празднование 60-летнего юбилея Элтона Джона в Мэдисон Сквэр Гарден, 25 марта 2007 года.
Дуайт начал играть на фортепиано в четыре года, а в одиннадцать получил стипендию в Королевской Консерватории, где обучался следующие шесть лет. На фото: выступление на премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010 года.
В 1960 году Дуайт вместе с друзьями организовал группу, которая играла на сцене местного паба. На концерты подросток приходил с мамой - выступать в питейных заведениях несовершеннолетним разрешалось только под присмотром родителей. На фото: свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984 года.
В середине 60-х годов группа Дуайта Bluesology стала одним из лучших исполнителей блюз-рока в Англии и уже гастролировала в США вместе с известными ритм-энд-блюзовыми музыкантами. На фото: благотворительный концерт в поддержку борьбы со СПИДом на Украине, 16 июня 2007 года.
В 1966 году Дуайт познакомился с Берни Топингом, который до сих пор является основным автором текстов для песен Элтона Джона, и начал сольную карьеру. На фото: Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006 года.
Псевдоним музыканта состоит из трех имен - Элтон Геркулес Джон. Элтон - от саксофониста группы Bluesology Элтона Дина, Джон - от блюзового музыканта "Долговязого Джона Болдри", а Геркулесом звали коня в комедийном телесериале "Степто и сын". На фото: выступление в Париже, 28 мая 1984 года.
Первые сольные работы певца были довольно прохладно встречены в Великобритании, а дебютный альбом Empty Sky хоть и получил хорошие отзывы критики, но финансового успеха не имел. На фото: Леди Гага и Элтон Джон на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 28 февраля 2016 года.
С 1970 по 1976 год музыкант выпустил десять студийных альбомов и заключил с компанией MCA рекордный по тем временам контракт на 8 миллионов долларов. На фото: Дмитрий Медведев с супругой беседуют с Элтоном Джоном после концерта в "Крокус Сити Холл". 12 декабря 2010 года.
В конце 1976 года Элтон Джон дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден: этот рекорд остается непревозойденным и по сей день. На фото: Елизавета II и сэр Элтон Джон за кулисами праздничного концерта, посвященного 60-летнему юбилею вступления королевы на престол.
В мае 1979 года одним из первых западных рок-музыкантов Элтон Джон приехал с гастролями в СССР. Он дал четыре концерта в ленинградском Большом концертном зале "Октябрьский" и московском ГЦКЗ "Россия". На фото: выступление в Москве. 1 мая 1979 года.
Во время турне по Австралии в 1986 году певец потерял голос и был вынужден сделать операцию на связках. После этого его голос несколько изменился. На фото: Элтон Джон выступил с рэпером Эминемом на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001 года.
В 1992 году Элтон Джон основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая занялась финансированием программ по борьбе со СПИДом. На фото: музыкант Оззи Осборн на ежегодном благотворительном приеме, который организует СПИД-фонд Элтона Джона. 25 сентября 2007 года.
В этом же году музыкант совместно с Берни Топином подписывают с компанией Warner/Chappell Music контракт на 39 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным в истории поп-музыки. На фото: концертная программа Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский".
В 1994 году Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла, а через год он стал Командором Ордена Британской Империи. Музыкант стал обладателем титула рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени. На фото: концерт по сбору средств для предвыборной кампании Хиллари Клинтон. 9 апреля 2008 года.
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