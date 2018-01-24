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Культура

СМИ сообщили о возможном завершении гастрольной деятельности Элтона Джона

14:1824.01.2018
(обновлено: 14:47 24.01.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон. Архивное фотоБританский певец Элтон Джон. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Британский музыкант Элтон Джон собирается объявить о завершении гастрольной деятельности после того, как проведет одно последнее мировое турне, сообщает газета Mirror.

Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
© AP Photo / Abraham Caro Marin
СМИ: Элтон Джон провел в реанимации два дня из-за опасной инфекции

Согласно изданию, семидесятилетний певец вынужден принять такое решение из-за состояния здоровья. Как отмечает газета, в прошлом году Джон провел несколько дней в реанимации из-за бактериальной инфекции, после чего ему пришлось отменить концерты.

В 2016 году британский певец отправился в мировое турне Wonderful Crazy Night Tour, в рамках которого в январе 2018 года провел концерт в Москве. Согласно сайту музыканта, в 2018 году запланировано проведение еще 29 концертов в США и Грузии. Даты последнего турне Джона пока не уточняются.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.

Мастер эпатажа, сэр Элтон Джон
© AP Photo / Jeff ChristensenНастоящее имя Элтона Джона - Реджинальд Кеннет Дуайт. Он родился 25 марта 1947 года в лондонском пригороде Пиннер.
На фото: празднование 60-летнего юбилея Элтона Джона в Мэдисон Сквэр Гарден, 25 марта 2007 года.Музыкант Элтон Джон во время своего концерта в Нью-Йорке в Madison Square Garden, 25 марта 2007
© AP Photo / Jeff Christensen
Настоящее имя Элтона Джона - Реджинальд Кеннет Дуайт. Он родился 25 марта 1947 года в лондонском пригороде Пиннер.
На фото: празднование 60-летнего юбилея Элтона Джона в Мэдисон Сквэр Гарден, 25 марта 2007 года.
© AP Photo / Matt SaylesДуайт начал играть на фортепиано в четыре года, а в одиннадцать получил стипендию в Королевской Консерватории, где обучался следующие шесть лет.
На фото: выступление на премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010 года.Музыкант Элтон Джон на церемонии вручения премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010
© AP Photo / Matt Sayles
Дуайт начал играть на фортепиано в четыре года, а в одиннадцать получил стипендию в Королевской Консерватории, где обучался следующие шесть лет.
На фото: выступление на премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 31 января 2010 года.
© AFP 2018 / STFВ 1960 году Дуайт вместе с друзьями организовал группу, которая играла на сцене местного паба. На концерты подросток приходил с мамой - выступать в питейных заведениях несовершеннолетним разрешалось только под присмотром родителей.
На фото: свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984 года.Свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984
© AFP 2018 / STF
В 1960 году Дуайт вместе с друзьями организовал группу, которая играла на сцене местного паба. На концерты подросток приходил с мамой - выступать в питейных заведениях несовершеннолетним разрешалось только под присмотром родителей.
На фото: свадьба Элтона Джона и Ренаты Блауэл, 14 февраля 1984 года.
© AFP 2018 / Genia Savilov В середине 60-х годов группа Дуайта Bluesology стала одним из лучших исполнителей блюз-рока в Англии и уже гастролировала в США вместе с известными ритм-энд-блюзовыми музыкантами.
На фото: благотворительный концерт в поддержку борьбы со СПИДом на Украине, 16 июня 2007 года.Выступление британского певца Элтон Джон, 16 июня 2007
© AFP 2018 / Genia Savilov 
В середине 60-х годов группа Дуайта Bluesology стала одним из лучших исполнителей блюз-рока в Англии и уже гастролировала в США вместе с известными ритм-энд-блюзовыми музыкантами.
На фото: благотворительный концерт в поддержку борьбы со СПИДом на Украине, 16 июня 2007 года.
© AP Photo / Jeff ChristensenВ 1966 году Дуайт познакомился с Берни Топингом, который до сих пор является основным автором текстов для песен Элтона Джона, и начал сольную карьеру.
На фото: Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006 года.Музыкант Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006
© AP Photo / Jeff Christensen
В 1966 году Дуайт познакомился с Берни Топингом, который до сих пор является основным автором текстов для песен Элтона Джона, и начал сольную карьеру.
На фото: Элтон Джон и Кристина Агилера во время концерта Fashion Rocks, 7 сентября 2006 года.
© AFP 2018 / Joel RobineПсевдоним музыканта состоит из трех имен - Элтон Геркулес Джон. Элтон - от саксофониста группы Bluesology Элтона Дина, Джон - от блюзового музыканта "Долговязого Джона Болдри", а Геркулесом звали коня в комедийном телесериале "Степто и сын".
На фото: выступление в Париже, 28 мая 1984 года.Британский певец Элтон Джон, 1984
© AFP 2018 / Joel Robine
Псевдоним музыканта состоит из трех имен - Элтон Геркулес Джон. Элтон - от саксофониста группы Bluesology Элтона Дина, Джон - от блюзового музыканта "Долговязого Джона Болдри", а Геркулесом звали коня в комедийном телесериале "Степто и сын".
На фото: выступление в Париже, 28 мая 1984 года.
© AFP 2018 / Adrian Sanchez-GonzalezПервые сольные работы певца были довольно прохладно встречены в Великобритании, а дебютный альбом Empty Sky хоть и получил хорошие отзывы критики, но финансового успеха не имел.
На фото: Леди Гага и Элтон Джон на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 28 февраля 2016 года.Певица Lady Gaga и британский музыкант Элтон Джон в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, 28 февраля 2016
© AFP 2018 / Adrian Sanchez-Gonzalez
Первые сольные работы певца были довольно прохладно встречены в Великобритании, а дебютный альбом Empty Sky хоть и получил хорошие отзывы критики, но финансового успеха не имел.
На фото: Леди Гага и Элтон Джон на вечеринке Vanity Fair в Калифорнии, 28 февраля 2016 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкС 1970 по 1976 год музыкант выпустил десять студийных альбомов и заключил с компанией MCA рекордный по тем временам контракт на 8 миллионов долларов.
На фото: Дмитрий Медведев с супругой беседуют с Элтоном Джоном после концерта в "Крокус Сити Холл". 12 декабря 2010 года.Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили концерт Элтона Джона, 12 декабря 2010
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С 1970 по 1976 год музыкант выпустил десять студийных альбомов и заключил с компанией MCA рекордный по тем временам контракт на 8 миллионов долларов.
На фото: Дмитрий Медведев с супругой беседуют с Элтоном Джоном после концерта в "Крокус Сити Холл". 12 декабря 2010 года.
© AFP 2018 / Dave ThompsonВ конце 1976 года Элтон Джон дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден: этот рекорд остается непревозойденным и по сей день.
На фото: Елизавета II и сэр Элтон Джон за кулисами праздничного концерта, посвященного 60-летнему юбилею вступления королевы на престол.Королева Елизавета II встречает сэра Элтона Джона
© AFP 2018 / Dave Thompson
В конце 1976 года Элтон Джон дал семь аншлаговых концертов подряд в Мэдисон Сквэр Гарден: этот рекорд остается непревозойденным и по сей день.
На фото: Елизавета II и сэр Элтон Джон за кулисами праздничного концерта, посвященного 60-летнему юбилею вступления королевы на престол.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкВ мае 1979 года одним из первых западных рок-музыкантов Элтон Джон приехал с гастролями в СССР. Он дал четыре концерта в ленинградском Большом концертном зале "Октябрьский" и московском ГЦКЗ "Россия".
На фото: выступление в Москве. 1 мая 1979 года.Английский рок-певец, композитор, пианист Элтон Джон на гастролях в Москве
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
В мае 1979 года одним из первых западных рок-музыкантов Элтон Джон приехал с гастролями в СССР. Он дал четыре концерта в ленинградском Большом концертном зале "Октябрьский" и московском ГЦКЗ "Россия".
На фото: выступление в Москве. 1 мая 1979 года.
© AFP 2018 / Roland SchlagerВ 1984 году Элтон Джон неожиданно для многих женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Через четыре года они развелись.
На фото: выступление в Вене, 24 ноября 2016 года.Британский музыкант Элтон Джон на сцене в Вене, Австрия, 24 ноября 2016
© AFP 2018 / Roland Schlager
В 1984 году Элтон Джон неожиданно для многих женился на звукоинженере Ренате Блауэл. Через четыре года они развелись.
На фото: выступление в Вене, 24 ноября 2016 года.
© AFP 2018 / Hector Mata Во время турне по Австралии в 1986 году певец потерял голос и был вынужден сделать операцию на связках. После этого его голос несколько изменился.
На фото: Элтон Джон выступил с рэпером Эминемом на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001 года.Британский музыкант Элтон Джон и рэп-музыкант Eminem на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001
© AFP 2018 / Hector Mata 
Во время турне по Австралии в 1986 году певец потерял голос и был вынужден сделать операцию на связках. После этого его голос несколько изменился.
На фото: Элтон Джон выступил с рэпером Эминемом на 43-й ежегодной премии Грэмми, 21 февраля 2001 года.
© AP Photo / Evan AgostiniВ 1992 году Элтон Джон основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая занялась финансированием программ по борьбе со СПИДом.
На фото: музыкант Оззи Осборн на ежегодном благотворительном приеме, который организует СПИД-фонд Элтона Джона. 25 сентября 2007 года.Музыкант Оззи Осборн и певец Элтон Джон
© AP Photo / Evan Agostini
В 1992 году Элтон Джон основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая занялась финансированием программ по борьбе со СПИДом.
На фото: музыкант Оззи Осборн на ежегодном благотворительном приеме, который организует СПИД-фонд Элтона Джона. 25 сентября 2007 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ этом же году музыкант совместно с Берни Топином подписывают с компанией Warner/Chappell Music контракт на 39 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным в истории поп-музыки.
На фото: концертная программа Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский".Британский певец Элтон Джон во время концертной программы Red Piano в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В этом же году музыкант совместно с Берни Топином подписывают с компанией Warner/Chappell Music контракт на 39 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным в истории поп-музыки.
На фото: концертная программа Red Piano в спорткомплексе "Олимпийский".
© AFP 2018 / Andrew Theodorakis В 1994 году Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла, а через год он стал Командором Ордена Британской Империи. Музыкант стал обладателем титула рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени.
На фото: концерт по сбору средств для предвыборной кампании Хиллари Клинтон. 9 апреля 2008 года.Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон и британский музыкант Элтон Джон, 9 апреля 2008
© AFP 2018 / Andrew Theodorakis
В 1994 году Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла, а через год он стал Командором Ордена Британской Империи. Музыкант стал обладателем титула рыцаря-бакалавра, что дало ему право добавлять приставку "сэр" к своему имени.
На фото: концерт по сбору средств для предвыборной кампании Хиллари Клинтон. 9 апреля 2008 года.
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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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svhomyakov
Он еще живой? Мы уже стольких оттуда оплакали.
14:58
24.01.2018
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