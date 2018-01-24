СМИ сообщили о возможном завершении гастрольной деятельности Элтона Джона

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Британский музыкант Элтон Джон собирается объявить о завершении гастрольной деятельности после того, как проведет одно последнее мировое турне, сообщает газета Mirror.

Согласно изданию, семидесятилетний певец вынужден принять такое решение из-за состояния здоровья. Как отмечает газета, в прошлом году Джон провел несколько дней в реанимации из-за бактериальной инфекции, после чего ему пришлось отменить концерты.

В 2016 году британский певец отправился в мировое турне Wonderful Crazy Night Tour, в рамках которого в январе 2018 года провел концерт в Москве. Согласно сайту музыканта, в 2018 году запланировано проведение еще 29 концертов в США и Грузии. Даты последнего турне Джона пока не уточняются.

Кавалер ордена Британской империи, сэр Элтон Джон на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 миллионов пластинок, 52 сингла Элтона Джона входили в британский топ-40. Певец занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Джон — один из самых коммерчески успешных исполнителей, 23 его сингла входили в американский топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них — Candle in the Wind 1997 — разошелся 37-миллионным тиражом.