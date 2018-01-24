Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у "Смерти Сталина"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина". Он должен был выйти на экраны 25 января.

В картине нашли материалы с информацией, которую запрещено распространять в России.

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников.

Реакция режиссера

Режиссер фильма Армандо Ианнуччи выразил надежду на то, что в итоге картина все-таки выйдет на экраны.

"Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российскую прессу, рассказали, как сильно он им понравился и как они его оценили", — приводит газета Guardian слова режиссера.

По его словам, зрители назвали картину смешной и правдивой.

Прерогатива Минкультуры

Решение Минкультуры вновь прокомментировали в Кремле. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает ничего об этом фильме, а перенос начала проката любого фильма — прерогатива ведомства.

Сегодня Песков отметил, что министерство не может не учитывать мнения экспертов, которые видели картину и снова подчеркнул, что решение о дате выхода на экраны принимает Минкультуры.

"Цензуры нет"

Мединский ответил на критику из-за отзыва прокатного удостоверения. По его словам, ведомство обращало внимание прокатчика на неуместность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.

Министр выразил опасения, что россияне, особенно старшего поколения, воспримут картину как "оскорбительную насмешку" над советским прошлым, над страной, победившей нацистскую Германию, а также над советскими солдатами и простыми людьми.

По словам Мединского, в России нет цензуры, и Минкультуры не боится критических и нелицеприятных оценок советской истории, но требует сохранения нравственных границ между критическим рассмотрением истории и "глумлением над ней".

Фильм пройдет дополнительную юридическую экспертизу, заключил министр.

Ответ критиков

Кинокритики назвали фильм смешным и считают отзыв удостоверения за два дня до начала проката картины неприятным прецедентом.

Как отметил глава гильдии киноведов и кинокритиков союза кинематографистов Кирилл Разлогов, эта картина может затронуть тех, для кого Сталин не прошлое, а настоящее.

"Те, кто считает, что это прошлое, с удовольствием смотрят и развлекаются", — добавил он.

Кинокритик Тимур Алиев назвал отзыв прокатного удостоверения возмутительным и отметил, что таких случаев становится все больше. По его словам, зрителя лишают свободы выбора.

Он напомнил, что в ситуации с фильмом "Матильда" Мединский заявлял, что некорректно отзывать прокатное удостоверение, которое выдано в соответствии с законом, даже несмотря на несогласие общественности.

"А тут получается, что Минкультуры расписалось в некомпетентности своих сотрудников, которые смотрели этот фильм, присвоили категорию картине и выдали прокатное удостоверение", — добавил он.

По его мнению, зритель должен "кошельком и своим умом" выбирать, что ему смотреть.

О фильме

Сатирическая комедия Армандо Ианнуччи должна была выйти в прокат в России 25 января. Она снята по одноименному роману Фабьена Нури и Тьерри Робина.

Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко.Премьера ленты состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат "Смерть Сталина" вышла 20 октября.

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