Кинопремьеры недели: новый Ханеке и последняя часть "Бегущего в лабиринте"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новая драма австрийского классика Михаэля Ханеке "Хэппи-энд", заключительная часть подростковой франшизы "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" и французский детектив "Девушка в тумане" выходят в российский прокат на этой неделе, картину "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи в последний момент сняли с проката, чтобы еще раз проверить ее на соответствие законодательству.

Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти

Еще один фильм после "Приключений Паддингтона-2", который мог стать жертвой политики Минкультуры по защите отечественного кино, но все-таки не стал. Третья часть завершает молодежную антиутопию Уэса Болла. В финале саги Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. В картине снялись Дилан О"Брайен, Кая Скоделарио, Томас Броди-Сангстер, Роса Саласар, Ли Ки Хон, Декстер Дарден, Кэтрин МакНамара.

"Лекарству от смерти" не удается побороть свою инфантильность, но мастерство режиссера фильма растет прямо у вас на глазах, что оставляет надежду, что в следующей трилогии найдется достойное место для его талантов", — подчеркивает критик Дэвид Эрлих.

Хэппи-энд

Девушка в тумане

Михаэль Ханеке возвращается с холодной драмой о не менее холодной французской буржуазной семье, которая погружена в свои семейные неурядицы и, кажется, настолько лишена чувств, что все, что происходит как внутри их дома, так и за его приделами, им абсолютно неинтересно. Отсутствием эмпатии поражены все поколения семьи — от старика Жоржа, который настолько устал от жизни, что готов покончить с ней сам, до 13-летней Евы, готовой снимать попытки суицида дедушки на мобильный телефон. Примечательно, что действие картины разворачивается в городке Кале на севере Франции, который является одним из главных хабов для мигрантов в Европе, но буржуазию эти проблемы совсем не интересуют. Критики признают, что это не самая сильная, но все равно очень достойная работа классика европейского кинематографа.

В детективе Донатто Карризи, который экранизировал собственную книгу, холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса в исполнении Жана Рено срочно вызывают на работу, чтобы обследовать инспектора Фогеля (Тони Сервилло), попавшего в странную аварию. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе разговора начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад.