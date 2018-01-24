Солистка The Cranberries планировала запись нового альбома, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан обсуждала с одним из основателей группы Ноэлом Хоганом запись нового студийного альбома, сообщает издание Rolling Stone.

О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет. Во вторник она была похоронена в местечке Баллибрикен, в графстве Лимерик, где Долорес выросла. Проститься с певицей пришли сотни людей.

По словам Хогана, 12 января они с О'Риордан по телефону говорили о том, чтобы поехать в турне в марте, а также обсуждали начало работы над новым альбомом. "Мы говорили о том, чтобы вернуться к работе", — приводит издание слова Хогана. Через два дня после разговора певица отправила ему по электронной почте несколько новых песен, которые могли бы войти в альбом.

Долорес О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Пятнадцатого января она скоропостижно скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, куда приехала для записи альбома. Полиция не рассматривает ее смерть как подозрительную. По данным СМИ, в последние недели певица страдала от глубокой депрессии и испытывала сильные боли в спине.

Вестминстерский коронерский суд Лондона начал расследование причин и обстоятельств смерти певицы, как ожидается, результаты расследования будут объявлены 3 апреля.