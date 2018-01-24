Загадка якутского режиссера: как учитель покорил мировые кинофорумы

ТРОМСЁ (Норвегия), 24 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Феномен режиссера-дебютанта Дмитрия Давыдова впору изучать в кинематографических институтах: учитель начальных классов из якутского улуса влез в долги, написал сценарий и за 15 дней снял фильм, который провалился в прокате, но собирает полные залы на крупнейших европейских и азиатских кинофестивалях.
От Азии до Европы
В конце января дебютную картину Давыдова "Костер на ветру" увидели зрители международного кинофестиваля в норвежском городе Тромсё (TIFF). Здесь уже 28 лет собираются киногурманы, которые ценят качественные фильмы, привыкли к "свежей продукции" и голосуют кошельком за лучшие новинки мирового кинематографа.
"Фильм просто чудесный, это такая маленькая трогательная история. Там все прекрасно – пейзажи, уклад жизни, то, как люди живут в этих обстоятельствах. Это очень профессионально сделанная работа", — говорит Отте. По ее мнению, главное достоинство таких картин – это умение режиссера, рассказывая о конкретных судьбах героев, показать каждому зрителю его самого.
"Такие истории универсальны, они рассказывают о проблемах, которые знакомы всем. Если рассказчик затрагивает чувства зрителей, это самое главное. Когда режиссер говорит о том, что хочет заработать деньги на своей истории, все может разрушиться", — добавляет директор фестиваля.
Начальная школа для режиссера
"Мне захотелось работать с маленькими детьми, быть воспитателем в детском саду. Но потом подумал, что бородатый мужчина в детсаду – как-то не очень. Я выбрал профессию учителя начальных классов, отучился, приехал обратно в деревню. Я работал в школе на разных должностях – психологом, завучем, директором, уходил из школы и возвращался в нее. Сейчас я просто учитель", — рассказывает Давыдов.
Несколько лет назад он с подростками задумал снимать небольшие видеоролики. Показывали в школе – в воспитательных целях. Именно тогда Дмитрий начал писать сценарии, разбираться в тонкостях видеосъемки и монтажа. Постепенно идея снять фильм захватила его настолько, что он за месяц написал сценарий, в качестве источника финансирования взял банковский кредит, а на главные роли позвал односельчан.
Отсутствие опыта не смущало. "Мы сняли в 2014 году. А в те годы в Якутии был "бум кино", я посмотрел, как люди снимают – без образования, без денег. И решил – почему бы не снять самому?" — вспоминает Дмитрий.
Кино о трех простых вещах
"Если по-простому объяснить, я хотел рассказать о трех простых вещах – о справедливости, чести и совести, о жизненных ориентирах. Я сам все это видел – у меня главный герой старик. Мне было интересно показать и рассказать о стариках, у которых остались такие понятия. Временами мы об этом забываем. Главное – в любой ситуации оставаться человеком, неважно, что произошло", — рассуждает режиссер.
Все герои картины говорят по-якутски. Сознательно выбрав язык коренного народа, Дмитрий отдавал себе отчет в том, что это может стать препятствием на пути к массовому зрителю – привычки читать субтитры на экране у российской киноаудитории нет.
Дмитрий признается: в фильме есть моменты, которые лучше всего поймут сами якуты – они связаны с укладом жизни, с якутской верой. "У меня главный герой старик, который потерял жену и сына. Он остался один, у него стоит икона, он приходит к ней и молится, но молится он своему богу – якутскому. Мы верим в огонь, природу, животных", — говорит режиссер.
Послание зрителю
"В начале фильма мы показали, как якуты обрабатывают лед – достают, топят и пьют. Заканчивается фильм костром – получились вроде бы лед и пламя, но я так не задумывал, само получилось", — улыбается Давыдов.
При этом, побывав со своей работой на крупнейших фестивалях, он понимает, что зрители по всему миру видят в работе именно то, что он в нее заложил, – историю о порядочности и чести, о вечных ценностях, которые сегодня на вес золота.
"Я рассказал о тех вещах, о которых хотел рассказать. Я остался верен своим идеям, если получится снимать второй фильм, он тоже будет о людях чести, о совести. Всегда лучше говорить о людях хороших, а не о плохих. У меня отец был как главный герой – справедливый, верил в то, что жить надо честно", — рассуждает режиссер.
Идея дороже всего
Задумывая снять фильм, Давыдов мечтал об одном – выйти в якутский прокат. На съемки картины взял кредит, но провал в прокате отсрочил выплату долга, который он возвращает до сих пор. Но Дмитрий ни о чем не жалеет – напротив, мечтает о второй картине, сюжет которой уже придумал.
"Если коротко – он будет о человеческих отношениях. Первый был об отце и детях, во втором главными героями будут больная мать и взрослый сын. Сын будет принимать решение – остаться с матерью или уйти в свою семью. Будет сложный драматический фильм", — обещает триумфатор международных фестивалей из якутской глубинки.
Он не кривит душой, когда говорит, что не готов променять верность идее на высокие сборы в кинотеатрах. "Многим молодым людям было просто скучно смотреть, потому что мой фильм спокойный, медленный — о судьбе. Там надо думать, а зрители любят комедии, экшн", — сетует режиссер.
Но какой бы ни была мечта, на одном энтузиазме фильм не снимешь, кинопроизводство – процесс дорогостоящий, хотя по кинематографическим меркам бюджет "Костра на ветру" в один миллион рублей – сумма фантастически маленькая, никакой Спилберг не справится. Сегодня Якутия переживает "кинематографический бум", говорит Дмитрий, правда, бум – это только идеи, Клондайк для кинематографистов в республике еще не открыли. Поддержка властей есть, но суммы небольшие.
Пока же с очередного международного кинофестиваля сельский учитель увозит яркие эмоции от зрительского признания и торопится домой – в разгар учебного года приходится брать отпуска и отгулы, а школьная программа не ждет. Ученикам Дмитрия Давыдова повезло – он лучше многих других может рассказать им о честности, справедливости и порядочности, как и о том, что если костер жизненной силы горит, никакие ветры обстоятельств его не погасят, напротив – раздуют с новой силой.