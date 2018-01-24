Загадка якутского режиссера: как учитель покорил мировые кинофорумы

ТРОМСЁ (Норвегия), 24 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Феномен режиссера-дебютанта Дмитрия Давыдова впору изучать в кинематографических институтах: учитель начальных классов из якутского улуса влез в долги, написал сценарий и за 15 дней снял фильм, который провалился в прокате, но собирает полные залы на крупнейших европейских и азиатских кинофестивалях.

От Азии до Европы

В конце января дебютную картину Давыдова "Костер на ветру" увидели зрители международного кинофестиваля в норвежском городе Тромсё (TIFF). Здесь уже 28 лет собираются киногурманы, которые ценят качественные фильмы, привыкли к "свежей продукции" и голосуют кошельком за лучшие новинки мирового кинематографа.

Директор фестиваля Марта Отте лично отсматривает и отбирает лучшие ленты на мировых фестивалях. Картину Давыдова она присмотрела на азиатском "Оскаре" — кинофестивале в Пуссане. Кроме негоЮ был еще приз за лучшую драму на канадском смотре ImagineNATIVE. С 2016 года фильм показали на кинофестивалях не только в России, Южной Корее и Канаде, но и в Новой Зеландии, Австралии, Германии, Латвии, Финляндии, Казахстане.

"Фильм просто чудесный, это такая маленькая трогательная история. Там все прекрасно – пейзажи, уклад жизни, то, как люди живут в этих обстоятельствах. Это очень профессионально сделанная работа", — говорит Отте. По ее мнению, главное достоинство таких картин – это умение режиссера, рассказывая о конкретных судьбах героев, показать каждому зрителю его самого.

"Такие истории универсальны, они рассказывают о проблемах, которые знакомы всем. Если рассказчик затрагивает чувства зрителей, это самое главное. Когда режиссер говорит о том, что хочет заработать деньги на своей истории, все может разрушиться", — добавляет директор фестиваля.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко Режиссер Дмитрий Давыдов на фестивале "Движение" © Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко Режиссер Дмитрий Давыдов на фестивале "Движение"

Начальная школа для режиссера

Дмитрий живет в якутском селе Амга. Он вспоминает, что еще в детстве любил писать рассказы, но о том, что хобби перейдет на профессиональный уровень, не задумывался. Выбор профессии, как ни странно, определило само кино – в старших классах будущий режиссер, размышляя о жизненном пути, посмотрел фильм "Усатый нянь" и решил, что образ главного героя ему подходит.

"Мне захотелось работать с маленькими детьми, быть воспитателем в детском саду. Но потом подумал, что бородатый мужчина в детсаду – как-то не очень. Я выбрал профессию учителя начальных классов, отучился, приехал обратно в деревню. Я работал в школе на разных должностях – психологом, завучем, директором, уходил из школы и возвращался в нее. Сейчас я просто учитель", — рассказывает Давыдов.

Несколько лет назад он с подростками задумал снимать небольшие видеоролики. Показывали в школе – в воспитательных целях. Именно тогда Дмитрий начал писать сценарии, разбираться в тонкостях видеосъемки и монтажа. Постепенно идея снять фильм захватила его настолько, что он за месяц написал сценарий, в качестве источника финансирования взял банковский кредит, а на главные роли позвал односельчан.

Отсутствие опыта не смущало. "Мы сняли в 2014 году. А в те годы в Якутии был "бум кино", я посмотрел, как люди снимают – без образования, без денег. И решил – почему бы не снять самому?" — вспоминает Дмитрий.

Кино о трех простых вещах

История, которая легла в основу фильма, могла произойти в любом месте – молодой человек спьяну совершает убийство: собравшись в магазин за водкой, он дал задний ход на тракторе и переехал собутыльника. Виновного арестовали, но в тюрьме он сводит счеты с жизнью. Главным героем становится отец невольного убийцы, который пытается загладить его вину перед пожилыми родителями погибшего. Заполняя пустоту в доме и душе, он решает приютить беспризорного мальчика.

"Если по-простому объяснить, я хотел рассказать о трех простых вещах – о справедливости, чести и совести, о жизненных ориентирах. Я сам все это видел – у меня главный герой старик. Мне было интересно показать и рассказать о стариках, у которых остались такие понятия. Временами мы об этом забываем. Главное – в любой ситуации оставаться человеком, неважно, что произошло", — рассуждает режиссер.

Все герои картины говорят по-якутски. Сознательно выбрав язык коренного народа, Дмитрий отдавал себе отчет в том, что это может стать препятствием на пути к массовому зрителю – привычки читать субтитры на экране у российской киноаудитории нет.

"Я думал, что лучше бы снять на русском языке, чтобы выйти в российский прокат. Знающие люди говорили, что сложно прокатывать на других языках. Но у меня актеры якутские, было бы смешно, если бы они с акцентом говорили. И потом якутская речь интересна своей размеренностью – в деревне жизнь такая же неспешная", — объясняет режиссер, который сам не говорит по-якутски, но понимает язык земляков.

Дмитрий признается: в фильме есть моменты, которые лучше всего поймут сами якуты – они связаны с укладом жизни, с якутской верой. "У меня главный герой старик, который потерял жену и сына. Он остался один, у него стоит икона, он приходит к ней и молится, но молится он своему богу – якутскому. Мы верим в огонь, природу, животных", — говорит режиссер.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко Режиссеры Дмитрий Давыдов и Аня Крайс на фестивале "Движение" © Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко Режиссеры Дмитрий Давыдов и Аня Крайс на фестивале "Движение"

Послание зрителю

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко Зачем Омску кинофестиваль?

Крупные кинокритики, разбирая картину Давыдова по полочкам, находили в его манере снимать отголоски творчества Достоевского, Тарковского, Германа, искали скрытые смыслы там, куда, по словам самого дебютанта, их никто не закладывал. Сегодня он и сам удивляется, когда узнает, что его кино, оказывается, содержит зашифрованные символы и понятный одним только профессионалам подтекст.

"В начале фильма мы показали, как якуты обрабатывают лед – достают, топят и пьют. Заканчивается фильм костром – получились вроде бы лед и пламя, но я так не задумывал, само получилось", — улыбается Давыдов.

При этом, побывав со своей работой на крупнейших фестивалях, он понимает, что зрители по всему миру видят в работе именно то, что он в нее заложил, – историю о порядочности и чести, о вечных ценностях, которые сегодня на вес золота.

"Я рассказал о тех вещах, о которых хотел рассказать. Я остался верен своим идеям, если получится снимать второй фильм, он тоже будет о людях чести, о совести. Всегда лучше говорить о людях хороших, а не о плохих. У меня отец был как главный герой – справедливый, верил в то, что жить надо честно", — рассуждает режиссер.

Идея дороже всего

Задумывая снять фильм, Давыдов мечтал об одном – выйти в якутский прокат. На съемки картины взял кредит, но провал в прокате отсрочил выплату долга, который он возвращает до сих пор. Но Дмитрий ни о чем не жалеет – напротив, мечтает о второй картине, сюжет которой уже придумал.

"Если коротко – он будет о человеческих отношениях. Первый был об отце и детях, во втором главными героями будут больная мать и взрослый сын. Сын будет принимать решение – остаться с матерью или уйти в свою семью. Будет сложный драматический фильм", — обещает триумфатор международных фестивалей из якутской глубинки.

Он не кривит душой, когда говорит, что не готов променять верность идее на высокие сборы в кинотеатрах. "Многим молодым людям было просто скучно смотреть, потому что мой фильм спокойный, медленный — о судьбе. Там надо думать, а зрители любят комедии, экшн", — сетует режиссер.

Но какой бы ни была мечта, на одном энтузиазме фильм не снимешь, кинопроизводство – процесс дорогостоящий, хотя по кинематографическим меркам бюджет "Костра на ветру" в один миллион рублей – сумма фантастически маленькая, никакой Спилберг не справится. Сегодня Якутия переживает "кинематографический бум", говорит Дмитрий, правда, бум – это только идеи, Клондайк для кинематографистов в республике еще не открыли. Поддержка властей есть, но суммы небольшие.

"Если в год снимается 20 проектов, то каждый может рассчитывать на 50-100 тысяч поддержки, но это еще не факт. Поэтому процентов 90 всех фильмов снимают энтузиасты на свои средства. Как я – могут взять кредит или одолжить", — поясняет Дмитрий.

Пока же с очередного международного кинофестиваля сельский учитель увозит яркие эмоции от зрительского признания и торопится домой – в разгар учебного года приходится брать отпуска и отгулы, а школьная программа не ждет. Ученикам Дмитрия Давыдова повезло – он лучше многих других может рассказать им о честности, справедливости и порядочности, как и о том, что если костер жизненной силы горит, никакие ветры обстоятельств его не погасят, напротив – раздуют с новой силой.