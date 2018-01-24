В Третьяковской галерее открывается выставка портретов кисти Брюллова

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Выставка, которая впервые познакомит московскую публику с восемью произведениями русского художника Карла Брюллова, открывается в Третьяковской галерее, сообщает пресс-служба музея.

"Демонстрация картин рядом с хрестоматийными полотнами мастера в экспозиционных залах Третьяковской галереи дополняет представление о художественном наследии Брюллова, а также дает зрителю редкую возможность познакомиться с настолько значимыми произведениями, известными лишь специалистам. Подобные выставки вводят в общий культурный контекст картины, скрытые от глаз широкой публики, скрепляют звенья общей цепи истории русского искусства", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что портреты из частного собрания Санкт-Петербурга, представленные в залах Третьяковской галереи, исполнены Брюлловым в различные периоды творчества. Они демонстрируют своеобразные типологические структуры портретного образа: парадные и камерные изображения, групповой семейный портрет, конный "портрет-прогулка", автопортреты.

"Брюллов-портретист исходил, прежде всего, из особенностей модели. Для живописца главным оставался человек с его неповторимыми индивидуальными чертами и особым душевным настроем. Найденная композиция каждого портрета, его колористическое решение всегда звучали в унисон с внутренним миром изображенных людей", — подчеркивают в музее.