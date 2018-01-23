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Культура

В Ливерпуле откроют для туристов ворота воспетого "Битлз" Strawberry Field

23:3623.01.2018
(обновлено: 23:39 23.01.2018)
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© РИА Новости / Денис ВорошиловПамятник ливерпульской четверке у доков Ливерпуля. Архивное фотоПамятник ливерпульской четверке у доков Ливерпуля. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов

ЛОНДОН, 23 янв – РИА Новости, Мария Табак. Детский дом Армии спасения "Земляничная поляна" (Strawberry Field) в Ливерпуле, знаменитый на весь мир благодаря песне "Битлз", в 2019 году впервые распахнет свои двери для всех желающих, но уже в новом качестве, рассказала на презентации проекта менеджер благотворительной организации по развитию Джули Азертон.

© РИА Новости / Мария ТабакВорота воспетого "Битлз" Strawberry Field в Ливерпуле
© РИА Новости / Мария Табак
Ворота воспетого "Битлз" Strawberry Field в Ливерпуле

Детство Джона Леннона, довольно несчастливое, прошло неподалеку от Strawberry Field, и детский дом стал для него своеобразной "отдушиной": он со своими друзьями часто играл там, а одним из любимых развлечений для него был ежегодный праздник в саду Strawberry Field. В 1973 году красивое викторианское здание было снесено и заменено новым, от прежних времен остались только знаменитые ворота (это копия, оригинал находится в музее Beatles) – место паломничества фанатов Beatles. В 2005 году детский дом закрылся, и с тех пор Армия спасения использовала здание в качестве молельни.

Празднование 50-летия альбома Битлз Сержант Пеппер в Ливерпуле. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Табак
Ливерпуль с размахом празднует 50-летие альбома The Beatles

"И вот, наконец, впервые в конце весны – начале лета 2019 года это невероятное место откроется для посетителей. Это будет суперсовременный центр с выставочным залом, магазином и кафе. Но мы не забываем о нашей истории: там также появится учебный центр для детей с трудностями развития", — рассказала Азертон.

"Ворота останутся, не переживайте, но теперь они откроются для вас", — добавила она.

В зале нового центра появится интерактивная выставка, которая расскажет о детском доме Армии спасения, детстве Леннона и истории песни Strawberry Fields Forever, навсегда обессмертившей это место.

Участники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце
© AP Photo
Всемирный день "Битлз"

"А еще у нас будет "сад мира и любви". Джон приходил на "Земляничное поле", чтобы собраться с мыслями и набраться сил, и мы создаем сад, в котором будет ощущение мира и спокойствия. В саду появится мозаика Imagine — копия мемориала в нью-йоркском Центральном парке", — рассказала сотрудник Армии спасения.

Нынешний год будет для Ливерпуля особым: в музее Beatles откроется большая выставка, посвященная 50-летию поездки Beatles в Индию.

"Мы ведем переговоры с Полом Маккартни, Ринго Старром, семьями Джона Леннона и Джорджа Харрисона, собираем рассказы свидетелей этой поездки. Это было потрясающее время для "битлов": они были предоставлены самим себе, вокруг не было журналистов, этот период тишины и раздумий очень повлиял на них", — рассказала менеджер по маркетингу музея Диана Гловер.

На презентации присутствовала и сестра Леннона по матери Джулия Берд, директор туров по Ливерпулю клуба Cavern, в котором в свое время начинали юные "битлы", и автор двух книг, проливающих свет на ранние годы жизни ее знаменитого брата. В беседе с РИА Новости Берд рассказала, что общается с вдовой брата Йоко Оно и его сыновьями и активно участвует в разработке ливерпульских программ, посвященных Beatles.

"Я остаюсь девочкой из маленького города, лучшего города на нашей планете", — улыбаясь, сказала она.

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