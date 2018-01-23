Поклонская: обсуждение "Смерти Сталина" показало пределы свободы творчества

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Депутат ГД РФ Наталья Поклонская считает, что обсуждение фильма "Смерть Сталина" показало защитникам свободы творчества ее пределы: она заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей.

Во вторник Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году. Ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

"Дискуссия о фильме, который никто не видел ("Смерть Сталина"), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели её пределы. А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом — недопустимости её ограничения", — написала Поклонская на своей странице в социальной сети ВКонтакте

Депутат Госдумы также отметила, что всегда говорила, что эта свобода заканчивается там, где начинается посягательство на права других людей. Поклонская предположила, что существует заинтересованность в свободе определенного "творчества", которая "стала пеленой в глазах нынешних "защитников истории"".