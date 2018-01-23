Сурайкин призвал запретить режиссеру фильма "Смерть Сталина" въезд в Россию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал запретить режиссеру, сценаристу и актерам фильма "Смерть Сталина" въезд в Россию.

"Сурайкин призвал запретить режиссеру, сценаристу и актерам этого фильма въезд в РФ", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ранее режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, а также другие деятели культуры и политики отправили письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина".

В письме отмечается, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Подписавшие письмо также усмотрели в трейлере к фильму "оскорбительное отношение к государственному гимну страны". Кроме того, они также полагают, что выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы является оскорбительным для всех, "кто там погиб и … кто еще остался в живых".

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.