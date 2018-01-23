Жириновский призвал российских режиссеров снять комедию про британцев

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в Москве. 23 января 2018

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в Москве. 23 января 2018

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале во вторник призвал вместо запрета фильма "Смерть Сталина" снять комедию, высмеивающую недостатки британского общества.

Ранее председатель общественного совета при Минкультуры РФ Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи для тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтверждала РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на фильм на 25 января, претензий со стороны министерства высказано не было.

"Почему вместо запрета "Смерти Сталина" не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев? Например, была наша комедия "Больше Бена", которая жестко высмеяла порядки в британском обществе", — заявил Жириновский.

Он также добавил, что для того чтобы снять подобный фильм, в британской истории можно найти и другие эпизоды.

"Например, исторический крах Британской империи. Огромная сверхдержава превратилась в группу островов. А история с вековым угнетением ирландцев? Или политика Маргарет Тэтчер, которая практически уничтожила угольную промышленность страны и загнала в нищету рабочих Ирландии", — добавил он.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.