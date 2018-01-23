Музей AZ и Центр Дзеффирелли представят совместный арт-проект во Флоренции

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Музей Анатолия Зверева "Музей AZ" совместно с Международным центром Франко Дзеффирелли представят во дворце Сан-Фиренце в итальянской Флоренции выставочный арт-проект "Новый полет на Солярис", открытие экспозиции состоится 28 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея AZ.
Проект "Новый полет на Солярис" концептуально связывает выдающиеся произведения советских художников-нонкомформистов из коллекции Музея AZ и личного собрания Наталии Опалевой с лентой Тарковского, добавили в учреждении.
В пресс-службе пояснили, что в выставочном пространстве дворца Сан-Фиренце будут представлены 34 картины, две скульптуры и видеоарт-композиции из кино- и фотодокументов, связанных с творчеством Тарковского.
"Новый полет на Солярис" — это первый совместный проект Музея AZ с Международным центром Франко Дзеффирелли, уточнили в музее.
"Новый полет на Солярис" — кульминация выставочной трилогии, первые части которой, основанные на фильмах Тарковского "Сталкер" ("Предвидение") и "Андрей Рублев" ("Прорыв в прошлое. Тарковский&Плавинский"), Музей AZ представил в Москве в 2016 и 2017 годах.