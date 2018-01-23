РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Михалков и Бортко попросили не выпускать в прокат фильм "Смерть Сталина"

15:4123.01.2018
(обновлено: 17:15 23.01.2018)
411317129
© Free Range Films (2017)Кадр из фильма Смерть СталинаКадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, другие деятели культуры и политики отправили письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина".

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Открытое письмо Владимиру Мединскому из-за фильма "Смерть Сталина"

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонил Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

В письме отмечается, что 22 января их пригласили на просмотр фильма режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Фильм должен выйти в прокат 25 января.

"После просмотра у нас сложилось впечатление, что, мало того что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм — это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм… Просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович, провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России и временно отозвать прокатное удостоверение у этой картины", — говориться в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Кадр из фильма Смерть Сталина. Архивное фото
© Free Range Films (2017)
В КПРФ выступили за запрет показа фильма "Смерть Сталина"

В послании отмечается, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Подписавшие письмо усмотрели в трейлере к фильму "оскорбительное отношение к государственному гимну страны". Кроме того, они полагают, что выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы является оскорбительным для всех, "кто там погиб и <…> кто еще остался в живых".

Комментировать
Культура
Комментарии
37 пользователей оставили 41 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
сергей горшков
А почему так мягко, "временно отозвать прокатное удостоверение"? Запретить показ, и точка. Пусть у себя крутят, если найдутся желающие. И ещё разобраться, чья была инициатива запустить фильм у нас. Нельзя позволять глумиться над своей историей
15:49
23.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Cicicipi
Очередная матильда на нашу голову?
15:47
23.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена