Михалков и Бортко попросили не выпускать в прокат фильм "Смерть Сталина"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, другие деятели культуры и политики отправили письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко, заместитель председателя комитета ГД по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко, председатель комитета ГД по международным делам Леонил Слуцкий, режиссер Никита Михалков, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, актер Александр Галибин, председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук.

В письме отмечается, что 22 января их пригласили на просмотр фильма режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Фильм должен выйти в прокат 25 января.

"После просмотра у нас сложилось впечатление, что, мало того что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм — это еще пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы "комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм… Просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович, провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России и временно отозвать прокатное удостоверение у этой картины", — говориться в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В послании отмечается, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности.

Подписавшие письмо усмотрели в трейлере к фильму "оскорбительное отношение к государственному гимну страны". Кроме того, они полагают, что выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы является оскорбительным для всех, "кто там погиб и <…> кто еще остался в живых".