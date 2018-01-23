Депутат Госдумы заявила, что фильм "Смерть Сталина" "подрывает устои"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Фильм "Смерть Сталина", который должен выйти в прокат в России 25 января, является элементом информационной войны, "подрывает устои" и содержит "элементы нарушения законодательства", заявила журналистам первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко.

Ранее председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи для тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтверждала РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на фильм на 25 января, претензий со стороны министерства высказано не было.

"Понятно, что это элемент информационной войны, понятно, что фильм сделан специально, чтобы оскорбить Россию и ее население. Вопрос в том, кто привез этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать", — заявила Драпеко.

По её мнению, законодательство не наделяет Министерство культуры достаточными возможностями, чтобы предотвратить выход на экраны продукции, "которая подрывает устои российского государства".

Она подчеркнула, что это не цензура. "Цензура — это запрещение до, а тут мы усматриваем элементы нарушения законодательства, поэтому просим приостановить действие (прокатного удостоверения)", — пояснила парламентарий.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.