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Культура

Депутат Госдумы заявила, что фильм "Смерть Сталина" "подрывает устои"

14:4923.01.2018
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© Free Range Films (2017)Кадр из фильма Смерть Сталина. Архивное фотоКадр из фильма Смерть Сталина. Архивное фото
© Free Range Films (2017)

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Фильм "Смерть Сталина", который должен выйти в прокат в России 25 января, является элементом информационной войны, "подрывает устои" и содержит "элементы нарушения законодательства", заявила журналистам первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко.

Генеральный секретарь ЦК РКП(б) Иосиф Сталин и 1-й секретарь Закавказского краевого комитета РКП(б) Серго Орджоникидзе на XII съезде РКП(б). Архивное фото
© РИА Новости
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Ранее председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи для тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству. Кинопрокатчик фильма, компания "Вольга" подтверждала РИА Новости, что 17 января получила прокатное удостоверение на фильм на 25 января, претензий со стороны министерства высказано не было.

"Понятно, что это элемент информационной войны, понятно, что фильм сделан специально, чтобы оскорбить Россию и ее население. Вопрос в том, кто привез этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать", — заявила Драпеко.

По её мнению, законодательство не наделяет Министерство культуры достаточными возможностями, чтобы предотвратить выход на экраны продукции, "которая подрывает устои российского государства".

Кадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)
Минкультуры попросят приостановить прокат фильма "Смерть Сталина"
Она подчеркнула, что это не цензура. "Цензура — это запрещение до, а тут мы усматриваем элементы нарушения законодательства, поэтому просим приостановить действие (прокатного удостоверения)", — пояснила парламентарий.

Фильм "Смерть Сталина" — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.

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Культура
Комментарии
23 пользователя оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
agrark
А что комментировать? Страны ВАЛЯТ! Вбивают в сознание тезис о "ублюдочности и зверстве" людей, которые разгромили фашизм и восстановили из руин страну. В противовес тем, кто выглядит "благородно", но разрушает её и принёс неисчислимые бедствия населению. Кто правит страной?!!!!!! Кто позволяет изгаляться всяким подонкам над нашей историей?
15:29
23.01.2018
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pechin65
Когда русские меж собой ругают свою власть и правителей, это терпимо, когда это начинает делать англичанин - ему бьют по ...бальнику. В этом есть неустранимая правда жизни. Те, кто с гоготом и хихиканьем втянули в российский прокат эту хамскую картину - ублюдки
15:20
23.01.2018
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