Премьеру фильма "Смерть Сталина" могут перенести

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры просит главу ведомства Владимира Мединского приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина".

Как заявил председатель совета Юрий Поляков, общественники, режиссеры, члены парламента посмотрели фильм. По его словам, ни один человек не высказался в поддержку фильма.

"Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма", — сказал Поляков.

Он отметил, что после письма в Минкультуры последует обращение в суд.

Поляков пояснил, что действие прокатного удостоверения хотят приостановить, чтобы снова проверить фильм на соответствие законодательству.

В свою очередь, кинопрокатчик картины — компания "Вольга" — подтвердил РИА Новости, что 17 января получил удостоверение на 25 января и никаких претензий со стороны министерства не было.

Часть информационной войны

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле относятся к инициативе Минкульта перенести премьеру фильма на лето для того, чтобы прокат не пришелся на 75-летие победы в Сталинградской битве.

По его словам, в Кремле ничего не знают о картине "Смерть Сталина" и причинах возможного переноса.

Он отметил, что подобные решения о дате выхода в кинопрокат принимает Минкультуры.

В свою очередь, в КПРФ резко высказались по поводу картины. Как считает зампред ЦК партии Юрий Афонин, показ фильма "Смерть Сталина" нужно не только перенести, но и вовсе запретить.

По его мнению, картина является частью информационной войны против России.

"Я не очень понимаю, для чего вообще показывать этот фильм, который совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны", — сказал он.

Политик считает, что в этой ленте сквозят антисоветизм и русофобия.

"Я не очень представляю, чтобы в той же Германии или США вышел в широкий прокат российский фильм, говорящий о каких-то исторических моментах… в нашей трактовке", — заключил Афонин.

Ранее глава пресс-службы партии Александр Ющенко назвал ленту "мерзостью" и выразил надежду, что Министерство культуры не допустит ее выхода в прокат.

А секретарь ЦК партии Сергей Обухов заявил, что фильм — "очередная форма психологической войны против нашей страны", так как "дискредитация лидеров страны, а тем более верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны — это и принижение роли России в мировых делах".

О комедии

Сатирическая комедия Армандо Ианнуччи должна выйти в прокат в России 25 января. Она снята по одноименному роману Фабьена Нури и Тьерри Робина. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко.

Премьера ленты состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат фильм "Смерть Сталина" вышел 20 октября.

Картина рассказывает о борьбе за власть среди членов советской партийной верхушки после кончины Иосифа Сталина.