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Культура

Премьеру фильма "Смерть Сталина" могут перенести

14:4823.01.2018
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© Free Range Films (2017)Кадр из фильма Смерть Сталина. Архивное фотоКадр из фильма Смерть Сталина. Архивное фото
© Free Range Films (2017)

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры просит главу ведомства Владимира Мединского приостановить действие прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина".

Кадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)
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Как заявил председатель совета Юрий Поляков, общественники, режиссеры, члены парламента посмотрели фильм. По его словам, ни один человек не высказался в поддержку фильма.

"Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма", — сказал Поляков.

Он отметил, что после письма в Минкультуры последует обращение в суд.

Поляков пояснил, что действие прокатного удостоверения хотят приостановить, чтобы снова проверить фильм на соответствие законодательству.

В свою очередь, кинопрокатчик картины — компания "Вольга" — подтвердил РИА Новости, что 17 января получил удостоверение на 25 января и никаких претензий со стороны министерства не было.

Часть информационной войны

Кадр из фильма Смерть Сталина
© Free Range Films (2017)
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Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле относятся к инициативе Минкульта перенести премьеру фильма на лето для того, чтобы прокат не пришелся на 75-летие победы в Сталинградской битве.

По его словам, в Кремле ничего не знают о картине "Смерть Сталина" и причинах возможного переноса.

Он отметил, что подобные решения о дате выхода в кинопрокат принимает Минкультуры.

В свою очередь, в КПРФ резко высказались по поводу картины. Как считает зампред ЦК партии Юрий Афонин, показ фильма "Смерть Сталина" нужно не только перенести, но и вовсе запретить.

По его мнению, картина является частью информационной войны против России.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Я не очень понимаю, для чего вообще показывать этот фильм, который совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны", — сказал он.

Политик считает, что в этой ленте сквозят антисоветизм и русофобия.

"Я не очень представляю, чтобы в той же Германии или США вышел в широкий прокат российский фильм, говорящий о каких-то исторических моментах… в нашей трактовке", — заключил Афонин.

Ранее глава пресс-службы партии Александр Ющенко назвал ленту "мерзостью" и выразил надежду, что Министерство культуры не допустит ее выхода в прокат.

А секретарь ЦК партии Сергей Обухов заявил, что фильм — "очередная форма психологической войны против нашей страны", так как "дискредитация лидеров страны, а тем более верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны — это и принижение роли России в мировых делах".

О комедии

Иосиф Сталин. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Шагин
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Сатирическая комедия Армандо Ианнуччи должна выйти в прокат в России 25 января. Она снята по одноименному роману Фабьена Нури и Тьерри Робина. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко.

Премьера ленты состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В мировой прокат фильм "Смерть Сталина" вышел 20 октября.

Картина рассказывает о борьбе за власть среди членов советской партийной верхушки после кончины Иосифа Сталина.

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