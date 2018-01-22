В Москве простились с Владимиром Шаинским

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Коллеги, поклонники и близкие люди продолжительными аплодисментами проводили композитора Владимира Шаинского в последний путь, церемония прощания завершилась в понедельник в Московском доме композиторов, передает корреспондент РИА Новости.

Владимир Шаинский ушел из жизни ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить известного композитора в Москве, согласно последней его воле.

Проститься с Владимиром Шаинским пришли известные исполнители Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, замминистра культуры РФ Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певица Азиза и многие другие.

"Оказавшись в его доброй ауре, я ни на секунду не ощутил, что общаюсь с таким метром. В общении Владимир Яковлевич был свойский человек, который сразу располагал к себе. Его ирония, самоирония, жизнелюбие — это то, к чему хотелось стремиться и соответствовать в нашей творческой жизни. Пройдут годы и наши дети будут благодарны творчеству Владимира Шаинского за тот свет, который в них есть. Эта чистота и свет будет сопровождать нас. Я просто не сомневаюсь, что его песни будут звучать еще долго. Низкий ему поклон за его творчество, за то, что у нас были такие замечательные детские годы", — сказал на церемонии прощания поэт Александр Шаганов.

Коллеги и поклонники проводили Владимира Шаинского в последний путь продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Именитого композитора похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.