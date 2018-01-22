Центр Помпиду почтит память художника-нонконформиста Янкилевского

ПАРИЖ, 22 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский Центр Жоржа Помпиду почтит память художника-нонконформиста Владимира Янкилевского, который скончался на 80-м году жизни в начале января этого года, разместив в своих коллекциях одну или две его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

"Следом за кончиной в начале месяца этого очень известного и уважаемого художника, Центр Помпиду принял решение почтить его память и разместить одну или две его работы в коллекции Государственного музея современного искусства", — сообщил собеседник РИА Новости.

В музее отметили, что "это не будет выставкой работ" Янкилевского, но памятной акцией, которая будет реализована в ближайшие недели.

Государственный музей современного искусства (Musée national d"Art moderne) располагается в центре Жоржа Помпиду и занимает там два этажа.

Художник-нонконформист Владимир Янкилевский скончался на 80 году жизни в начале января в Париже.

В Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в Москве 13 февраля пройдет выставка графических работ и фотографий Янкилевского. Также в 2018 году в Московском музее современного искусства запланирована масштабная ретроспектива "Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик".