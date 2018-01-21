"Вестерн" получил главный приз фестиваля в Тромсё, "Нелюбовь" - без наград

ТРОМСЁ (Норвегия), 21 янв — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Драма "Вестерн" (Германия, Болгария, Австрия) немецкого режиссера Валески Гризебах получила главный приз "Аврора" на фестивале в норвежском Тромсё, а заявленная на конкурс работа российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" осталась без наград, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия фестиваля.
В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли 12 фильмов из разных стран, в том числе, российская картина "Нелюбовь", немецкий фильм "Аустерлиц", франко-китайская картина "Ангелы носят белое", американская "Экслибрис: американская публичная библиотека", сербско-хорватская "На другой стороне", испанская "Лето 1993" и другие.
Культурные противоречия на стройплощадке
Кроме германского режиссера на норвежском кинофестивале получили призы китайско-французская картина "Ангелы носят белое", "Солдаты. Истории из Ферентари" — совместное производство Румынии, Сербии и Бельгии, норвежский документальный фильм "Пер Фугелли: Последний рецепт". Зрители отдали свое предпочтение и приз зрительских симпатий японской картине "Когда вяжут серьезно". Участвовавшая в конкурсе работа российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" на этот раз осталась без наград.
Как рассказала РИА Новости директор фестиваля Марта Отте, в этом году центральной темой кинофорума стали взаимоотношения человека и моря, ей были посвящены около десяти фильмов, рассказывающих о насущных проблемах, о вызовах, ранимой природе и силе человеческого духа.
Норвежские зрители ждут российское кино
"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый и мучительный развод. Главные герои — Женя и Борис — фактически еще являются супругами, но каждый из них уже начал новую жизнь, им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать единственного ребенка, 12-летнего Алешу, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает.
"Я знаю, что зрители в Норвегии ждут "Нелюбовь", потому что картина имела огромный успех в Каннах. Она берет за душу, затрагивает нерв, она о наших родителях, о том, что нам близко. Конечно, фильм, прежде всего, о российском обществе, но в Норвегии он может быть понят как картина о частной жизни, ведь и в нашей стране так много людей, которые разводятся, семьи распадаются, страдают дети. Это очень эмоциональный фильм", — сказала Отте РИА Новости.
Директор TIFF отметила, что российское кино в целом очень популярно в королевстве. На фестивале не скрывают, что российское кино — это часть истории кинофорума, концепции для его развития. Одной из своих миссий фестиваль считает посредничество между Западом и Востоком.
"Я уверена в том, что публика хочет смотреть русские фильмы, и мы знаем наверняка, что они смотрят — мы видим цифры по проданным билетам. Для нас важно говорить о соседях, рассказывать о том, чем живут люди рядом с нами, поэтому каждый год мы делаем особый акцент на российском кино", — пояснила директор фестиваля.
Во внеконкурсной программе зрители также увидели российские ленты "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Притяжение" Федора Бондарчука, дебютную картину учителя из Якутии Дмитрия Давыдова "Костер на ветру", работу мурманских документалистов "Дорога в Арктику".
Советская классика в новом звучании
Одной из особенностей фестиваля в Тромсё является проект, в котором музыканты вживую озвучивают немые фильмы.
Ежегодно в январе кинофестиваль собирает команду профессиональных музыкантов, представляющих разные страны, культуры и стили музыки, чтобы в течение недели создать свое видение музыкального сопровождения классической немой картины. Билеты на этот проект продаются, как правило, задолго до того, как музыканты встречаются и начинают репетировать.
На фестивале проект впервые встречается с публикой, причем классические советские картины — одни из самых частых "участников эксперимента". В прошлые годы "новое звучание" обрели картина Абрама Роома "Третья Мещанская" (1927), "Дом на Трубной" (1928) Бориса Барнета, "Мать" (1926) Всеволода Пудовкина.
На этот раз выбор пал на картину "Беларусьфильма" "Проститутка" (1926). Действие немой картины разворачивается в середине 1920-х годов в Москве и повествует о разных судьбах девушек из домов терпимости.
Музыкант Анна Спиридонова из Архангельска признается, что сначала была несколько шокирована выбором фильма. По ее мнению, картина неоднозначная, но она согласилась участвовать в эксперименте и получить новый опыт.
"От музыки зависит много: в каком ракурсе мы представим этот фильм. У каждого из четырех музыкантов своя оценка. Но мы пришли к общему знаменателю. Мы сделали фильм не ироничным и глупым, а глубоким. Вообще в советских фильмах никогда не возникает чувство безысходности. Это то, чего не хватает современному искусству", — говорит Анна.
"Я думаю, советские фильмы — это фантастически качественное кино, нет вопросов. Фильм, конечно, прежде всего, — портрет того времени, но идеология фильма — абсолютно советская. И снова это — универсальная история. Когда одну из женщин в фильме спрашивают, зачем она занимается проституцией, она отвечает, что не видела в своей жизни ничего, кроме голода, холода и лишений. Это знакомо многим бедным людям по всему миру", — говорит директор фестиваля.
По словам Шайтанова, после премьеры в Тромсё проект отправится в турне по разным странам, запланированы Германия, Китай, Швеция, Финляндия и Россия.