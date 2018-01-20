СМИ сообщили о смерти продюсера "Звездных войн" Эллисон Шермур

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Продюсер фильмов "Голодные игры" и "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" Эллисон Шермур скончалась на 55-м году жизни, сообщает издание Variety.

По информации издания, женщина скончалась в пятницу от осложнений, вызванных раком легких. В момент смерти она находилось в медицинском центре UCLA в Лос-Анжелесе.

​Шермур продюсировала такие популярные картины, как "Голодные игры" (первая и вторая части), "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", готовящийся к выходу на экраны фильм "Соло. Звездные войны: Истории", а также участвовала в выпуске фильмов "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Американский пирог", "Эрин Брокович" и киносаги о Джеймсе Борне.

Star Wars: Allison Shearmur, produttrice di Solo e Rogue One, è morta a 53 anni https://t.co/gEUAuWxpdj pic.twitter.com/IlmbORklCS — Filmring (@filmring) 20 января 2018 г.

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