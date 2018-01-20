Собянин поздравил режиссеров Хотиненко и Туминаса с днем рождения

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения режиссера Владимира Хотиненко и художественного руководителя театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса, сообщается на сайте мэра.

В телеграмме, адресованной Хотиненко, Собянин отметил большой вклад режиссера в развитие отечественного кинематографа, а также его педагогический талант.

"Замечательные фильмы, созданные Вами, завоевали любовь зрителей и получили признание в нашей стране и за рубежом. Каждая Ваша премьера собирает полные залы в кинотеатрах и является становится крупным событием в культурной жизни Москвы и России", — говорится в телеграмме мэра.

Поздравляя Туминаса, мэр подчеркнул самобытность его спектаклей, которые были поставлены на ведущих драматических сценах России, Литвы и других стран. "Возглавляемый Вами Вахтанговский театр динамично развивается, приумножая славные традиции одного из крупнейших театральных и культурных центров Москвы", — подчеркнул глава столицы.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в Кельме (Литва). В 2007 году Туминас возглавил театр имени Евгения Вахтангова. Под его руководством были поставлены спектакли "Троил и Крессида" (2008), "Дядя Ваня" (2009), "Маскарад" (2010), "Ветер шумит в тополях" (2011) и другие.

Владимир Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде Алтайского края. Среди работ Владимира Хотиненко фильмы "Рой" (1990), "Макаров" (1993), "Мусульманин" (1995), "Наследники" (2015), сериалы "Гибель империи" (2005), "Достоевский" (2010), "Бесы" (2014), "Демон революции" (2017). Владимир Хотиненко преподает во ВГИКе, в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, на Высших курсах сценаристов и режиссеров.