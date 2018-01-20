Первой премьерой года в "Современнике" станет спектакль по пьесе Пинтера

Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник. 18 января 2017

Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник. 18 января 2017

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Театр "Современник" в субботу покажет спектакль "Не становись чужим" по пьесе выдающегося английского драматурга, нобелевского лауреата Гарольда Пинтера "Возвращение домой", сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль поставил известный актер Сергей Газаров, это первое появление в репертуаре театра произведения Пинтера. Премьерные показы на сцене Дворца на Яузе пройдут 20, 21, 22 и 27 января.

Вместе с Газаровым, который дебютировал в качестве режиссера в "Современнике" со спектаклем "Амстердам", над постановкой работали сценограф Евгений Митта, художник по костюмам Регина Хомская, создатель пластической партитуры спектакля Леонид Тимцуник, хореограф Наталья Михайлова.

Жесткую и парадоксальную пьесу Пинтера Газаров поставил в жанре трагикомедии, это рассказ о семействе и взаимоотношениях его членов. Все герои пьесы Пинтера сразу предстают в своей противоречивости, легко уживаясь с двойственностью самих себя и своих близких.

"Это одна из немногих пьес, которая имеет миллион версий. Именно этим и силен Пинтер. Лично меня заинтересовала семейная проблема. Эта тема занимает меня последние несколько лет, именно взаимоотношения в семье", — сказал РИА Новости Газаров.

По мнению режиссера, история, рассказанная Пинтером в этой пьесе, — история без национальностей, общечеловеческая.

"Самые трудные взаимоотношения — это семейные. Все самое главное происходит в твоем доме. Если в нем будет жизнь налажена, то все остальное "покатится" как надо. А мы сами создаем проблемы. Желая, конечно, только хорошего, мы переступаем, объявляем правила игры. И семья этого не выдерживает. Я уверен, что в каждой семье есть или было что-то подобное", — подчеркнул Газаров.

Главными в спектакле стали вопросы: можно ли и нужно ли открещиваться от тех, с кем связан плотью и кровью? Не обернется ли эта попытка неприятным открытием в самом себе? И как жить в мучительной, не разрубаемой временем и расстоянием связи с любимым и ненавидимым?

Артисты, занятые в спектакле, предлагают зрителям вместе с ними искать ответы на эти вопросы.

Роли исполняют Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Илья Древнов, Елена Плаксина, Дмитрий Смолев, Иван Стебунов, Наталья Ушакова, Александр Хованский, Сергей Шеховцов.