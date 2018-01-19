"Хор Турецкого" намерен в мае выступить в ООН и на Таймс-сквер в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. "Хор Турецкого" намерен выступить в мае в здании Организации объединенных наций (ООН) и на главной площади Нью-Йорка — Таймс-сквер, сообщил РИА Новости художественный руководитель музыкального коллектива Михаил Турецкий.

Как рассказал Турецкий, находясь с визитом в Нью-Йорке для проработки деталей планируемого концерта, музыкальный коллектив хотел бы исполнить знаменитые песни военных лет, американские песни, а также мировые хиты.

"Мы пытаемся получить сейчас разрешение от мэра Нью-Йорка. Это непростая задача, но невозможное возможно. Я думаю, что это произойдет в период празднования Дня Победы. Мы так спланировали, чтобы 9 мая сделать концерт на площади Белорусского вокзала (в Москве), 10 мая сделать его в Тель-Авиве, ночью перелететь в США, и в здании ООН, в этом огромном зале, где проходят заседания, сделать концерт для представителей ООН, и уже 12 числа, в субботу, вечером выйти на улицу. И сделать это на Таймс-сквер", — заявил Турецкий.

Он сообщил, что это будет " абсолютно бесплатный открытый концерт для людей".

"Мы будем использовать весь наш ресурс: у нас два коллектива, мужской коллектив "Хор Турецкого", и у нас есть еще женский коллектив под названием "SOPRANO", — сказал Турецкий.

"Вся музыка, которая может быть исполнена аудитории на улице — это и рок, и джаз, и классика, и знаменитые песни победы — прозвучат в комбинированной программе. Поэтому это будет такое событие, которого, наверное, тут еще никогда не было. За нами поддержка министерства иностранных дел, и, очень надеюсь, мэрии Нью-Йорка, и этот проект поддерживает президент РФ и правительство Москвы", — отметил собеседник агентства.

Турецкий признал, что это достаточно непростая политическая задача — сделать такое заметное событие на центральной площади Нью-Йорка.

"Но это и есть народная дипломатия и мягкая сила", — сказал он.

Кроме того, как рассказал Турецкий, он встретился с послом РФ в США Анатолием Антоновым, и тот пригласил коллектив выступить в Вашингтоне. "Мы к этому готовы. И мы хотим концерт в Капитолии", — с улыбкой сообщил руководитель "Хора Турецкого".