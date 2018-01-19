Театр имени Пушкина представит спектакль по пьесе Андрея Иванова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Московский театр им. Пушкина открывает 2018 год премьерой "С училища" по пьесе Андрея Иванова в постановке молодого талантливого режиссера, выпускника Петербургской академии театрального искусства Семёна Серзина.

В спектакле заняты артисты, только начинающие свой путь в искусстве — выпускники мастерской худрука театра Евгения Писарева. Премьерные показы пройдут 20 и 21 января на сцене Филиала театра им. Пушкина. В пятницу состоялся генеральный прогон.

Пьеса известного драматурга и киносценариста Андрея Иванова рассказывает страшную и узнаваемую историю о продавщице из рыбного ларька, девушке из низов — из среды алкашей, воров и убийц. В своей семье с отцом-пьяницей, который довел мать до смерти, кроме грязи и жестокости она ничего не видела. Но Татьяна хочет во что бы то ни стало быть счастливой, выйти замуж по любви, родить ребенка. И своим героем выбирает человека из другого мира — преподавателя философии в ПТУ, где она учится.

"Это совсем новый текст, — сказал РИА Новости режиссер. — Пьеса была представлена в сентябре на фестивале молодой драматургии "Любимовка- 2017". Там я впервые с ней познакомился. Пьеса про сегодняшний день, некий такой псевдореализм. Это не документальный текст, но ощущение возникает, что рассказ идет не о каких-то вымышленных персонажах, а о реальных конкретных людях".

По словам Серзина, эта история важна, конечно, для молодых, но и для родителей, которые подчас не слышат и не понимают своих детей.

Это вторая работа Серзина в театре им. Пушкина, на сцене которого в прошлом сезоне он выпустил спектакль "Гардения" со звездами театра во главе с Александрой Урсуляк.

"Но здесь тоже было все заново, — подчеркнул режиссер. — Потому что костяк актерского ансамбля в спектакле — это выпускники Евгения Писарева, которые только что пришли в театр. Для них этот спектакль — важный этап. Работать с ними было и интересно, и трудно. Для них этот путь длиннее, чем у опытных профессионалов, но, может быть, он честнее".

В спектакле заняты Таисия Вилкова, Назар Сафонов, Николай Кисличенко, Сергей Миллер, Наталья Рева-Рядинская, Кирилл Чернышенко, Екатерина Рогачкова, Владимир Зиберев.